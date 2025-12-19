La UVic-UCC inicia el procés de selecció del nou rector de la universitat
Josep Eladi Baños no pot optar a un tercer mandat, segons la normativa
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha començat el procés de selecció del nou rector de la universitat. L’actual, Josep Eladi Baños, va assumir el càrrec el 2018. Posteriorment, el 2022 va renovar el mandat al capdavant de la direcció acadèmica de la institució, però ja no pot optar a un tercer segons la normativa vigent. Acabarà coincidint amb el final de l’actual curs acadèmic.
D’acord amb el model de governança singular que regeix la UVic-UCC, correspon al patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, nomenar la figura del rector o rectora, que ha de tenir el grau de doctor i la categoria acadèmica de catedràtic universitari, o disposar d’una acreditació equivalent en alguna agència nacional, estatal o internacional.
Per aquest motiu al darrer plenari del patronat de la FUBalmes s’ha iniciat el procés. Ho ha fet amb el nomenament dels membres que formaran part de la comissió de selecció que, en el transcurs dels pròxims mesos, l’elegirà.
A la comissió hi ha representants de les quatre fundacions federades que formen la UVic-UCC, de la Generalitat i de diversos dels seus òrgans vinculats al sector universitari i de recerca, i també membres de la societat civil i de la comunitat universitària.
La comissió de selecció
Per la Fundació Universitària Balmes forma part de la comissió Mila Naranjo, doctora en Psicologia i actual degana de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC. Per la Fundació Universitària del Bages, Sílvia Mas, doctora en Filosofia i Lletres i directora general adjunta de la FUB-UManresa. Per part de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FEES), titular dels estudis de Medicina, Odontoloigia i Audiologia, Josep Arimany, doctor en Medicina i president de la FEES. Finalment, el doctor en Ciències Econòmiques, Jordi Conejos, representarà la Fundació Elisava.
També formen part de la comissió el secretari general del Departament de Recerca i Universitats, Oriol Escardíbul, doctor en Ciències Econòmiques. Com a representant de la societat civil hi haurà l’enginyer industrial Oriol Guixà, actual president del Patronat de la Fundació La Farga. En nom de la comunitat universitària, participaran en el procés Xat Capellas, doctora en Ciències Biològiques, professora de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la UVic-UCC i representant del personal docent i investigador a la FUBalmes. També Xavier Palomar, doctor en Ciències de la Salut i del Benestar, professor de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC i representant del PDI de la comunitat universitària de la UVic-UCC al Patronat de la FUBalmes.
Com a representants del món universitari i de recerca, també formen art de la comissió el director general d'Universitats del Departament de Recerca i Universitats, Miquel Soriano; el director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Miquel Gómez; i la doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB, Maite Vilalta.
Primera reunió, al gener
La comissió es reunirà per primera vegada al gener, quan es constituirà formalment. Llavors també definirà la convocatòria i el calendari que s’haurà de seguir.
L’actual rector, Josep Eladi Baños, finalitzarà el seu mandat coincidint amb el final d’aquest curs acadèmic, i la persona que el substitueixi en el càrrec en prendrà possessió formalment a l’inici del pròxim curs, el 2026-2027. Tot el procés de selecció es durà a terme seguint el que es preveu a les normes d’organització i funcionament de la UVic-UCC i als estatuts de la FUBalmes.
