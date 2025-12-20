Campanya per reconèixer la feina dels 81 pagesos que queden a Manresa
Reivindica els valors de la compra de proximitat i destaca la qualitat i la diversitat del producte local
A Manresa queden 81 pagesos actius i l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per reivindicar els valors de la compra de proximitat i destacar la qualitat i la diversitat del producte local. També per reconèixer la feina dels productors i interpel·lar a les famílies del territori a fer una compra compromesa.
La iniciativa forma part del Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica de Manresa, que s’aixopluga dins la marca ‘Alimentem Manresa’, una estratègia establerta conjuntament pels diversos agents vinculats a l’alimentació de la ciutat, que busca garantir l’accés a aliments saludables i sostenibles i promoure un sistema alimentari just i equitatiu.
Al Bages només queden 10 explotacions lleteres
La campanya s’ha planificat com un calendari d’advent, en el qual cada dia el públic descobreix un petit contingut, dades o experiències relacionades amb el consum de proximitat, un contingut que es pot trobar a l’Instagram de l’Anella Verda. Es tracta de fer viure un recorregut progressiu que desperti la curiositat i mantingui l’atenció fins al moment culminant, que serà la presentació del vídeo, el 20 de desembre, que s’estrena al YouTube de l’Ajuntament de Manresa. S’aposta també per un llenguatge proper i pausat, per una tornada als orígens, transmetent valors i una emoció vinculada al producte local i als pagesos que el proveeixen.
En la campanya hi han participat una dotzena de productors del territori, que són representatius dels diversos productes que es fan a Manresa i comarca. S’aprofita també per destacar algunes dades positives, com que a Manresa hi ha 81 pagesos actius, més de 33 hectàrees dedicades al cultiu de l'olivera i unes 500 hectàrees dedicades al vi. I algunes de més preocupants, com que al Bages només queden 10 explotacions lleteres.
