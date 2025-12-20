Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Campanya per reconèixer la feina dels 81 pagesos que queden a Manresa

Reivindica els valors de la compra de proximitat i destaca la qualitat i la diversitat del producte local

Imatge de la campanya de sensibilització sobre el producte local

Imatge de la campanya de sensibilització sobre el producte local / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

A Manresa queden 81 pagesos actius i l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per reivindicar els valors de la compra de proximitat i destacar la qualitat i la diversitat del producte local. També per reconèixer la feina dels productors i interpel·lar a les famílies del territori a fer una compra compromesa.

La iniciativa forma part del Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica de Manresa, que s’aixopluga dins la marca ‘Alimentem Manresa’, una estratègia establerta conjuntament pels diversos agents vinculats a l’alimentació de la ciutat, que busca garantir l’accés a aliments saludables i sostenibles i promoure un sistema alimentari just i equitatiu.

Al Bages només queden 10 explotacions lleteres

La campanya s’ha planificat com un calendari d’advent, en el qual cada dia el públic descobreix un petit contingut, dades o experiències relacionades amb el consum de proximitat, un contingut que es pot trobar a l’Instagram de l’Anella Verda. Es tracta de fer viure un recorregut progressiu que desperti la curiositat i mantingui l’atenció fins al moment culminant, que serà la presentació del vídeo, el 20 de desembre, que s’estrena al YouTube de l’Ajuntament de Manresa. S’aposta també per un llenguatge proper i pausat, per una tornada als orígens, transmetent valors i una emoció vinculada al producte local i als pagesos que el proveeixen.

En la campanya hi han participat una dotzena de productors del territori, que són representatius dels diversos productes que es fan a Manresa i comarca. S’aprofita també per destacar algunes dades positives, com que a Manresa hi ha 81 pagesos actius, més de 33 hectàrees dedicades al cultiu de l'olivera i unes 500 hectàrees dedicades al vi. I algunes de més preocupants, com que al Bages només queden 10 explotacions lleteres.

TEMES

Tracking Pixel Contents