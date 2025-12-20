La comunitat romanesa de Manresa teixeix la seva identitat entre la fe i el folklore
La tasca conjunta del mossèn Costinel Purcarea i l’Associació Cultural, presidida per Gina Plopu, crea xarxa per preservar tradicions i fomentar la integració
REGIÓ7
Mantenir viva la flama de la identitat a milers de quilòmetres de casa no és una tasca senzilla; requereix tenacitat, lideratge i un sentit profund de pertinença. A Manresa, on la comunitat romanesa ha esdevingut una part indestriable del teixit ciutadà, aquesta missió descansa sobre dos pilars: l'espiritualitat de la Parròquia Ortodoxa "Sf Teodora de la Sihla" i la riquesa folklòrica de l'Associació Cultural Romanesa.
Mihail Valentin Palavrescu, membre de la comunitat, explica que darrere de l'altar i, sobretot, a peu de carrer, hi ha el pare Costinel Purcarea. La seva figura transcendeix el rol tradicional d'un sacerdot; per a moltes famílies, s'ha convertit en el nexe d'unió i el primer referent d'acollida. "Sota el seu guiatge, l'església no és només un espai de litúrgia, sinó un centre de cohesió social on es comparteixen les inquietuds i les esperances de la vida a la diàspora. El mossèn ha sabut crear un espai on la comunitat se sent escoltada i on els valors de la solidaritat cristiana es practiquen diàriament", relata.
Si l'església nodreix l'esperit, l'Associació Cultural Romanesa de Manresa s'encarrega d'alimentar l'ànima col·lectiva a través de la tradició. Al capdavant d'aquesta entitat hi ha la seva presidenta, Gina Plopu, "una dona compromesa fermament amb la preservació del patrimoni cultural romanès", segons explica Mihail Valentin.
Sota la batuta de Plopu, l'associació vol ser una veritable escola de tradicions. La seva gestió posa un èmfasi especial en la transmissió del llegat a les noves generacions. No es tracta només de recordar, sinó de viure la cultura: els vestits tradicionals brodats a mà, les danses que narren històries dels Carpats i les cançons populars són, gràcies a la seva empenta, elements vius als carrers de Manresa.
"Gina Plopu treballa perquè els joves romanesos-manresans se sentin orgullosos de la seva doble pertinença, organitzant esdeveniments que omplen la ciutat de color i música, i que serveixen de pont per mostrar la riquesa de Romania als veïns de la capital del Bages", explica Mihail Valentin.
Una aliança per al futur
En les grans celebracions, com el Dia Nacional o les festes de Pasqua, fe i cultura es donen la mà: l'oració precedeix la dansa, i el respecte per la tradició sagrada conviu amb l'alegria del folklore popular. "Aquesta aliança demostra que la integració no implica l'oblit", afirma Mihail Valentin.
Promoure valors
L’Associació Romanesa de Manresa afirma que comparteix i promou valors comuns que afavoreixen la convivència, el respecte mutu i la cohesió comunitària, fomentant l’intercanvi i el diàleg entre cultures com a eina clau per a la construcció d’una comunitat més justa i cohesionada.
Treballa per garantir un espai lliure de discriminació, on totes les persones se sentin incloses, respectades i acompanyades.
Treballa per la inclusió de totes les persones, independentment de la seva cultura, llengua, religió o orientació sexual, entenent la diversitat com una font d’enriquiment cultural i social.
