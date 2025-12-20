Desplegament de Canal Taronja Central per emetre en rigorós directe la cavalcada de Reis de Manresa
Des de les sis de la tarda del 5 de gener explicarà in situ i de primera mà tot el que passa pels carrers de la ciutat en un dels dies més màgics de l’any
REGIÓ7
Canal Taronja Central emetrà en directe, per primer cop des que es va fundar l’any 2007, la Cavalcada de Reis de Manresa, un dels esdeveniments nadalencs més multitudinaris a la ciutat que enguany arriba sota una nova direcció artística i carregat de novetats.
La voluntat del canal és acostar la màgia d’aquest dia a totes aquelles persones que, per les circumstàncies que sigui, no podran viure-la al carrer. “És una manera de fer-les partícipes del que passa a la ciutat”, assegura la directora del mitjà, Aina Font Torra, tot posant en valor la “gran implicació” de tot l’equip; un equip que, assegura, “ha treballat incansablement per aconseguir immortalitzar l'esdeveniment”.
Un desplegament amb diversos punts de connexió
La transmissió de la Cavalcada de Manresa per Canal Taronja començarà a les sis de la tarda (18h.) des del Pont Vell, amb l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat, i s’allargarà fins ben entrades les vuit del vespre amb el moment de l’entrega de la clau màgica per part de l’alcalde de Manresa a Ses Majestats.
El directe estarà conduït pel periodista Quim Roura que, des de dins de la casa de la fada Belluerna, a la Plaça de Nadal, anirà connectant amb els companys Arnau Espigares i Eli Pagán que seran els encarregats de narrar el pas de la comitiva reial pels carrers de la ciutat i d’explicar l’ambient que s’hi respira a través de converses amb el públic assistent. Aquestes connexions s’aniran intercalant amb entrevistes que Roura farà a persones vinculades, ja sigui directa o indirectament, amb la Cavalcada.
Com es podrà seguir la Cavalcada en directe?
La Cavalcada de Reis de Manresa es podrà veure:
• En directe per la TDT de Canal Taronja Central
• En streaming a través del canal de YouTube de Canal Taronja
• En streaming a través del web de Canal Taronja
• En streaming a través de La Xarxa+
Una pantalla gegant al mig del Passeig
A banda de pels canals esmentats, la transmissió de l’arribada dels Reis a Manresa es podrà seguir des de la pantalla situada al costat dels antics cinemes Atlàntida (al Passeig Pere III entre la Plaça Neus Català i la Plaça Espanya), un dels espais centrals del recorregut. Tot plegat, gràcies a la col·laboració de la botiga Personal i Intransferible.
Pels que es perdin el directe o vulguin reviure la Cavalcada de Ses Majestats d’Orient a la capital del Bages, l’esdeveniment es podrà recuperar al mateix compte de Youtube, a la plataforma La Xarxa + i a la TDT, en reemissió a les deu del vespre (22h.).
Amb aquesta cobertura especial, Canal Taronja Central reafirma la seva voluntat d’estar al costat de la ciutadania, explicant i compartint els grans moments col·lectius que fan de la nostra, una gran comarca.
La cobertura en directe de la Cavalcada serà possible gràcies a Gemma Aleman, Toni Martínez, Quim Roura, Laura Mitjans, Eli Pagan, Arnau Espigares, Laura Lapaz, Tere Solé, Brigitte Barea, Pol Ribera, Georgina Vidal, Sofía Collantes i Aina Font Torra.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...