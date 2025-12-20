Govern i Junts discrepen sobre el grau de contaminació de Manresa
El cap del principal partit de l’oposició diu que la Zona de Baixes Emissions diu «barrabassades» i el regidor responsable ho nega
Cara a cara entre el regidor de Mobilitat, Carles Garcia, i el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, pel document de Zona de Baixes Emissions (ZBE) que s’aplicarà a Manresa, un cop aprovat definitivament durant el darrer ple municipal de l’Ajuntament de Manresa.
Bacardit va assegurar que el document deia autèntiques «barrabassades» sobre la qualitat de l’aire de la ciutat amb la qual s’argumentava la posada en marxa de mesures restrictives per a la mobilitat. «Es tracta d’un document poc seriós que mostra la desídia de l’equip de govern», va afirmar. I va explicar que el «pecat original» de la interpretació errònia de la situació és haver donat per bones dades de qualitat de l’aire obtingudes a l’estació de la plaça Espanya, situada a només 25 metres de la principal parada de busos interurbans, un punt clarament no representatiu de la qualitat de l’aire.
El regidor de Mobilitat va respondre que era la lectura de Junts la que no s’ajustava a la realitat, perquè precisament un dels requisits de l’Oficina de Qualitat de l’Aire era que la presa de dades es pogués fer en un punt pròxim a una via amb trànsit rodat. Sobre el fet que Manresa ocupi les primeres posicions en alguns ítems de contaminació, el regidor de Mobilitat va recordar que tota l’àrea metropolitana figurava com un sol nucli quan inclou molts municipis. Així que si es diu que Manresa ocupa una de les primeres posicions cal tenir en compte que abans hi van els de l’àrea metropolitana.
68 morts
Manresa és la tercera ciutat de Catalunya amb pitjors dades de contaminació per partícules fines (PM2,5) i la quarta pel que fa a diòxid de nitrogen (NO2), segons el rànquing de contaminació de l’Institut de Salut Global de Barcelona. El projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) recull que si es respectessin els llindars establerts per l’Organització Mundial de la Salut, s’estima que es podrien evitar 68 morts anuals a la ciutat.
