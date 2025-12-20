Un gran bassal al minipàrquing de l'estació de busos de Manresa
El paviment està deformat i, a més, no drena prou quan plou amb intensitat
REGIÓ7
L’aparcament de l’estació d’autobusos i de Manresa Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat no només és de mida mini, ha quedat amb 26 de les 120 places que tenia, sinó que s'omple d'aigua quan plou amb intensitat.
Usuaris de l'espai que queda del que va ser l'aparcament del nus de mobilitat en autobusos i FGC han mostrat la seva queixa pel fet que el paviment estigui deformat i, a més, no dreni prou.
El gran bassal que mostra la imatge propicia les remullades indesitjades quan se surt del vehicle, però també per a les persones que es moguin per l'espai i resulten esquitxades per altres vehicles.
La major part de l'espai d'aparcament ha quedat ocupada per la promoció immobiliària de la Nova Alcoholera per fer 98 pisos i reurbanitzar l'entorn.
