Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un gran bassal al minipàrquing de l'estació de busos de Manresa

El paviment està deformat i, a més, no drena prou quan plou amb intensitat

Imatge d'arxiu de l'aparcament de l'estació de busos

Imatge d'arxiu de l'aparcament de l'estació de busos / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

L’aparcament de l’estació d’autobusos i de Manresa Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat no només és de mida mini, ha quedat amb 26 de les 120 places que tenia, sinó que s'omple d'aigua quan plou amb intensitat.

Usuaris de l'espai que queda del que va ser l'aparcament del nus de mobilitat en autobusos i FGC han mostrat la seva queixa pel fet que el paviment estigui deformat i, a més, no dreni prou.

El gran bassal que mostra la imatge propicia les remullades indesitjades quan se surt del vehicle, però també per a les persones que es moguin per l'espai i resulten esquitxades per altres vehicles.

La major part de l'espai d'aparcament ha quedat ocupada per la promoció immobiliària de la Nova Alcoholera per fer 98 pisos i reurbanitzar l'entorn.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
  2. Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
  3. El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
  4. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  5. Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona
  6. Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
  7. Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes
  8. Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...

General Ballesteros: «No hem d’oblidar ni podem que el Marroc té reivindicacions molt serioses sobre territori espanyol»

General Ballesteros: «No hem d’oblidar ni podem que el Marroc té reivindicacions molt serioses sobre territori espanyol»

"El pressupost del Carnaval de Solsona toca els 400.000 euros"

"El pressupost del Carnaval de Solsona toca els 400.000 euros"

Júlia Barnola, caçadora: de 29 anys "Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida"

Júlia Barnola, caçadora: de 29 anys "Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida"

La comunitat romanesa de Manresa teixeix la seva identitat entre la fe i el folklore

La comunitat romanesa de Manresa teixeix la seva identitat entre la fe i el folklore

Trump publica amb guixots centenars de milers de documents del cas Epstein: cares famoses com Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...

Trump publica amb guixots centenars de milers de documents del cas Epstein: cares famoses com Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...

Un gran bassal al minipàrquing de l'estació de busos de Manresa

Un gran bassal al minipàrquing de l'estació de busos de Manresa

La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: "ser desconfiats" per l'increment d'estafes

La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: "ser desconfiats" per l'increment d'estafes

Puc vendre casa meva si l'ús li han atribuït al meu ex en el divorci? L'advocada Laura Lobo té la resposta

Puc vendre casa meva si l'ús li han atribuït al meu ex en el divorci? L'advocada Laura Lobo té la resposta
Tracking Pixel Contents