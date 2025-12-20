Lot nadalenc per a les persones ateses al Servei d’Atenció Domiciliària de Manresa
L'obsequi amb productes típics vol transmetre escalfor i acompanyament
REGIÓ7
La Fundació Sant Andreu Salut i l’Ajuntament de Manresa han fet entrega d’un lot de Nadal a totes les persones ateses del Servei d’Atenció Domiciliària municipal (SAD). Un detall carregat de simbolisme, que vol transmetre escalfor, reconeixement i acompanyament durant unes festes que sovint es viuen amb emocions intenses.
La iniciativa és possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació Sant Andreu Salut i l’Ajuntament de Manresa, que comparteixen la voluntat de posar la persona al centre i vetllar pel seu benestar també en l’àmbit emocional. És per això que s’ha treballat conjuntament per fer arribar aquest obsequi amb productes típics nadalencs a totes les persones que acompanyen en els seus domicilis.
Acompanyament i calidesa
Una vegada més, aquestes dues institucions han treballat conjuntament amb l’objectiu de garantir que les persones que atenen puguin viure Nadal amb il·lusió. El lot inclou productes tradicionals d’aquestes festes, assegurant que totes les llars puguin gaudir d’aquest present nadalenc, preparat amb molta cura i pensant en les necessitats de les persones que el rebran. Més enllà del contingut material, aquest gest és una mostra d’acompanyament i calidesa.
Les dues institucions agraeixen la dedicació de tots els professionals que han fet possible que aquest detall arribi a totes les cases. Amb accions com aquesta, es referma el compromís d’oferir una atenció integral, centrada en la persona i connectada amb el territori.
