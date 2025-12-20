La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
La botiga ha obert avui per últim cop després de 77 anys d'història
Clients, família i amics s'han apropat a l'establiment per acomiadar-se i fer les darreres compres
«Em sento molt emocionada i contenta per la resposta de la gent», deia amb la veu mig trencada Rosa Puigdellívol, propietària de la perfumeria Regina, que avui ha abaixat definitivament la persiana. Família, amics i clients han passat per l’establiment del carrer cap del Rec de Manresa per fer les darreres compres i, sobretot, acomiadar-se’n. Amb cues fins a l’hora de tancar i les estanteries més buides que plenes, la botiga ha posat punt final a 77 anys d’història en un ambient immillorable i carregat d’emoció.
Tot i que dissabte passat es va celebrar el comiat amb un sorteig de 19 lots de productes per al qual es van repartir 800 números entre els compradors, avui també han estat molts els clients que s'han apropat a la perfumeria: «M’he sentit apreciada i feliç», deia Puigdellívol. Per a la propietària, això és el que més valor té i amb el que es queda, «no té preu», assegurava.
En l’adeu també hi ha estat present la família i les dependentes que hi van treballar durant els anys d’activitat. La perfumeria la va inaugurar un maig del 1948 el matrimoni Esteve Puigdellívol i Regina Servet, pares de l’actual propietària. Per la botiga hi han passat en algun moment o altre totes les filles dels fundadors. Precisament per tractar-se d’un negoci familiar, Puigdellívol no es va plantejar un traspàs: «Vull que quedi el record que és casa nostra. La perfumeria Regina és la història de la nostra família».
«Quina llàstima que pleguis», confessava una dona a Puigdellívol. De fet, des que van anunciar el tancament de l’històric establiment, han estat molts els comentaris de lament per la seva marxa. «La gent m’ha valorat molt la feina», explicava la propietària, que plega amb un bon gust de boca per l’estima rebuda, però amb certa decepció per l’estat del comerç local a la ciutat. «Als clients els dic que vagin a comprar al petit comerç», declarava.
Com a reptes de futur, Puigdellívol destacava la necessitat d’atraure els joves per donar vida als negocis de Manresa. A més, feia èmfasi en el problema de l’aparcament, que allunya les persones del barri antic i perjudica les botigues que hi ha: «De mica en mica han anat apagant el comerç», apuntava.
Com va explicar la propietària el passat setembre, el robatori que va patir el juliol, quan es van endur 40.000 euros en perfums, va ser la gota que va fer vessar el vas. «Aquí ja vaig dir que no volia patir més ni viure angoixada els quatre anys que em falten per jubilar-me», lamentava. Per tot això, Rosa Puigdellívol va decidir avançar el tancament de la perfumeria.
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...