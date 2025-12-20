La pluja aigualeix la visita dels pastorets Born i Plana al Barri Antic de Manresa
Les precipitacions han provocat que els dos personatges marxessin abans del previst
La visita dels dos pastorets, el Born i la Plana, als carrers de Manresa anomenats amb aquest mateix nom s'ha vist afectada avui per les pluges i s'ha hagut de finalitzar abans del previst. Sota el lema «Per Nadal, vine al Born», l’Associació de comerciants del Born i la Plana de l’Om ha organitzat aquest cap de setmana diverses activitats nadalenques pensades per a tota la família i que han inclòs la visita d’aquests personatges.
Més enllà de l’aparició del Born i la Plana pels vials, de sis a vuit de la tarda es podrà gaudir d’una actuació musical en directe i a la carta a càrrec de Laura Luceño. A més, demà també es podran veure els dos pastorets d’11 a les 13 hores. De les 5 a les 8 hores, l’Elfa de Nadal arribarà amb animació infantil, jocs, balls i màgia i, a les 6 i a les 7 de la tarda, amb el conte de Nadal.
Els pastorets Plana i Born també passejaran pels carrers el pròxim 3 de gener. En cas d’haver-se de suspendre la visita d’avui per pluja, també vindran el 27 de desembre.
Tal com ha detallat Alba Valverde, una de les impulsores de la iniciativa, l’objectiu d’aquesta programació és «dinamitzar aquesta zona comercial». També ha destacat la necessitat de fer una aposta clara pel Barri Antic, que ha de tenir una estratègia marcada i ben pensada alhora que ha de regular els comerços que s’hi instal·len. Per acabar, Valverde ha afegit que caldria fer més efectiu el sistema de recollida de residus i reforçar la seguretat.
