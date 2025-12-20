Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa

Els Bombers han rebut l'avís al voltant de 2/4 de sis de la tarda i s'hi ha desplaçat una dotació

L'accident no ha deixat cap ferit

Regió7

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Un turisme ha patit una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa prop de la rotonda on hi ha l'empresa Uniplant. El cos de Bombers ha rebut l'avís a les 17:38 hores i ha activat una dotació que s'ha encarregat de retirar el vehicle de la via. L'incident no ha provocat ferits. Al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat la Policia Local.

