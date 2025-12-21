Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
El fotògraf Jaume Morera Barreda ha capturat amb la seva càmera instantànies d'una rica i variada fauna
Regio7
L’Ajuntament de Manresa distribueix el calendari de l’any 2026 que, en aquesta ocasió, està dedicat a la rica biodiversitat del riu Cardener al seu pas per la ciutat. Les fotografies incloses capturen esplèndidament la fauna local en el seu hàbitat natural gràcies a l’objectiu de Jaume Morera Barreda (Olesa de Montserrat), un reconegut fotògraf especialitzat en paisatge i fauna, format a l’Escola Massana i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. L'any passat el calendari es va dedicar al Museu del Barroc.
El calendari ens ofereix una col·lecció d’imatges captivadores: un picot garser gros al gener, una llúdriga al febrer, un blauet al març, un pardal xarrec a l’abril, una oreneta comuna al maig, un puput al juny, un bernat pescaire al juliol, un polaines lívid a l’agost, un martinet blanc al setembre, una tortuga de rierol a l’octubre, un estol d’esplugabous al novembre, i un corb marí gros al desembre.
La vida al voltant del riu
Complementant aquestes imatges principals, també trobem instantànies de moments quotidians al voltant del riu, com escolars gaudint de les vistes, persones passejant pel parc del Cardener, i fauna local com esquirols i libèl·lules.
L’edició d’aquest calendari té com a objectiu destacar les millores recents en l’entorn del riu. Aquestes millores han inclòs la recuperació de vegetació de ribera, en l’accessibilitat al riu i l’enderrocament d’estructures obsoletes, tot contribuint a un procés de revitalització que vol potenciar l’ús ciutadà i la funció ecològica del Cardener com a corredor natural. El riu, ara ple de vida, s’està transformant en un espai valuós pel seu patrimoni natural que queda reflectit en les imatges d’aquest calendari.
En total, s’han produït 6.100 exemplars del calendari, que es podran recollir gratuïtament a l’Oficina de Turisme (plaça Major, 20). També se’n distribuiran a diverses residències i llars d’avis, assegurant que aquesta obra arribi a tots els racons de la comunitat.
L’horari de l’Oficina de Turisme és de dilluns a dijous de 10 a 15 h; divendres i dissabtes de 10 a 15 h i de 17 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 15 h. Els festius tancats seran l’1 de gener i 25 i 26 de desembre. El 6 de gener, diada de Reis, l’horari de l'Oficina serà de 10 a 14 h.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya