El Carter Reial arriba amb sidecar a Viladordis
Alta participació veïnal i ambient festiu en una celebració que torna a posar en valor les tradicions del barri de Manresa
La recuperació de l’arribada del Carter Reial a Viladordis ha aconseguit una gran afluència de veïns i veïnes de totes les edats, així com visitants d’altres municipis
propers com Manresa i Santpedor, que no s’han volgut perdre aquesta cita tan especial.
La proposta, impulsada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis amb el suport del Casal de Viladordis, ha tingut una molt bona acollida i ha aconseguit recuperar l’esperit d’una tradició nadalenca que feia anys que no se celebrava al barri.
Els patges reials han fet la seva arribada de manera original i molt celebrada, amb sidecar, tot i que les inclemències del temps han impedit que poguessin fer la volta prevista pel barri. Malgrat això, han arribat fins al Casal de Viladordis, on han estat rebuts amb un aplaudiment espontani i entusiasta per part de tots els assistents.
Un moment d'il·lusió
Un cop al Casal, el Carter Reial ha adreçat unes paraules als veïns i veïnes, destacant la importància de mantenir vives les tradicions i l’esperit comunitari. Tot seguit, ha convidat tots els infants a pujar i entregar personalment les seves cartes, un moment carregat d’il·lusió i emoció tant per als més petits com per als adults.
La jornada ha continuat amb un ambient distès i festiu gràcies al vermut popular organitzat pel Casal de Viladordis, que ha permès allargar la trobada i compartir una
estona plegats.
Des de l’organització es fa una valoració molt positiva de l’activitat i es destaca l’alta participació com una mostra clara de les ganes del veïnat de recuperar i consolidar
tradicions que reforcen la cohesió i el sentiment de comunitat.
