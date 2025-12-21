Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Carter Reial arriba amb sidecar a Viladordis

Alta participació veïnal i ambient festiu en una celebració que torna a posar en valor les tradicions del barri de Manresa

Carter Reial i patge motoritzats

Carter Reial i patge motoritzats / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La recuperació de l’arribada del Carter Reial a Viladordis ha aconseguit una gran afluència de veïns i veïnes de totes les edats, així com visitants d’altres municipis

propers com Manresa i Santpedor, que no s’han volgut perdre aquesta cita tan especial.

Una tradició retrobada

Una tradició retrobada / Arxiu Particular

La proposta, impulsada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis amb el suport del Casal de Viladordis, ha tingut una molt bona acollida i ha aconseguit recuperar l’esperit d’una tradició nadalenca que feia anys que no se celebrava al barri.

Els patges reials han fet la seva arribada de manera original i molt celebrada, amb sidecar, tot i que les inclemències del temps han impedit que poguessin fer la volta prevista pel barri. Malgrat això, han arribat fins al Casal de Viladordis, on han estat rebuts amb un aplaudiment espontani i entusiasta per part de tots els assistents.

Han participat veïns de totes les edats

Han participat veïns de totes les edats / Arxiu Particular

Un moment d'il·lusió

Un cop al Casal, el Carter Reial ha adreçat unes paraules als veïns i veïnes, destacant la importància de mantenir vives les tradicions i l’esperit comunitari. Tot seguit, ha convidat tots els infants a pujar i entregar personalment les seves cartes, un moment carregat d’il·lusió i emoció tant per als més petits com per als adults.

La jornada ha continuat amb un ambient distès i festiu gràcies al vermut popular organitzat pel Casal de Viladordis, que ha permès allargar la trobada i compartir una

estona plegats.

Arribada lluïda malgrat la pluja

Arribada lluïda malgrat la pluja / Arxiu Particular

Des de l’organització es fa una valoració molt positiva de l’activitat i es destaca l’alta participació com una mostra clara de les ganes del veïnat de recuperar i consolidar

tradicions que reforcen la cohesió i el sentiment de comunitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
  2. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  3. Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
  4. Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
  5. Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
  6. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
  7. La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
  8. La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya

El Parc del Fòrum de Barcelona es tenyeix de vermell a la Cursa del Pare Noel

El Parc del Fòrum de Barcelona es tenyeix de vermell a la Cursa del Pare Noel

Un centenar d'infants acompanyen els Reis d'Orient a recollir el carbó a Sant Corneli: "És molt maco i proper”

Un centenar d'infants acompanyen els Reis d'Orient a recollir el carbó a Sant Corneli: "És molt maco i proper”

Un centenar d'infants acompanyen els reis a recollir el carbó a Sant Corneli: "És molt maco i proper”

Un centenar d'infants acompanyen els reis a recollir el carbó a Sant Corneli: "És molt maco i proper”

El retorn del Pessebre Vivent a La Llacuna arrenca amb bona resposta de públic

El retorn del Pessebre Vivent a La Llacuna arrenca amb bona resposta de públic

Esclerosi múltiple: com els nous tractaments i el diagnòstic precoç estan transformant el futur dels pacients

Esclerosi múltiple: com els nous tractaments i el diagnòstic precoç estan transformant el futur dels pacients

Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa

Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa

El Concert de Nadal d'Ampans fa bategar el Kursaal amb un Manu Guix i una Elena Gadel vibrants

El Concert de Nadal d'Ampans fa bategar el Kursaal amb un Manu Guix i una Elena Gadel vibrants

El Pessebre Vivent de Fals transporta els espectadors dos mil anys enrere

El Pessebre Vivent de Fals transporta els espectadors dos mil anys enrere
Tracking Pixel Contents