ENTREVISTA | Dr. José Zorrilla Adjunt a la direcció assistencial d'Althaia
"Fer esperar als pacients és el que més ens angoixa quan treballem"
Coincidint amb l’onada de grip, Salut engega a la Catalunya central una campanya informativa perquè la ciutadania conegui a quin recurs sanitari acudir en cada cas concret a fi d’evitar les llargues llistes d’espera i la saturació dels serveis
Com està anant la present campanya de la grip?
Aquest any ha arribat abans d’hora, molt més del que ho va fer l’any passat. I, a banda, és més transmissible. Aquest factor fa que el virus es contagiï de seguida i que s’escampi més facilitat.
Què ha suposat per a Sant Joan de Déu aquest repunt de casos?
Que des de fa unes setmanes hi hagi hagut un increment important de l’activitat assistencial. Quan arriben els mesos d’hivern sempre ens trobem amb la mateixa situació, però aquest any s’ha vist incrementada.
Els greus, però, són una minoria.
Sí. Bona part dels casos que ens arriben són lleus, que es poden resoldre amb uns dies de repòs i una mica de tractament simptomàtic. Els que ens preocupen són els de col·lectius vulnerables o persones amb mals crònics. Per a aquests, una grip pot ser molt perillosa i poden suposar complicacions importants.
Si se segueixen aquests consells, com se’n beneficia el sistema sanitari?
S’evita que se saturin els serveis d’urgència per casos lleus que podrien ser resolts en un CAP o CUAP. Amb això, no diem que la població no es vagi a visitar, sinó que ho faci allà on li poden donar una atenció més adequada.
Com es treballa sabent que hi ha una llarga llista d’espera de pacients?
És, justament, el que més t’angoixa, fer esperar als pacients. Si fos per nosaltres, no ho haurien de fer, però hem de funcionar segons una estructura feta per a un determinat perfil de malalt: els que presenten un major risc vital o que han de ser atesos amb més urgència. Per això, els casos no tan greus és millor que es dirigeixin a altres servis que els atendran més ràpidament.
La vacunació hi juga un paper important.
Exacte. I encara hi ha molt camp per recórrer. Durant la Covid es va crear molta consciència sobre la seva importància, però sembla que amb la grip no n’hi ha tanta. De fet, la taxa de vacunació actual és més baixa que l’esperada. S’ha de recordar que vacunar-se és una forma de protegir-se a un mateix i també al seu entorn.
També ho fa l’ús de mascaretes.
Aquest és un altre dels aprenentatges que vam treure de la pandèmia. Tot i que encara hi ha molta gent que subestima la grip, cada cop són més els que quan presenten símptomes es posen la mascareta per evitar la transmissió del virus. És molt important que no ens relaxem i que les utilitzem. En aquest sentit, també s’ha de recordar que les sales d’espera també poden ser focus de contagi. Justament per aquesta raó és obligatori l’ús de mascareta en tots els centres sanitaris.
