Pessebre monumental de Manresa: dates, horaris i novetats d'aquest gran muntatge de 27 metres quadrats
L’exposició es completa amb una vintena de diorames i set maquetes del patrimoni industrial
REGIÓ7
Fins al 6 de gener es podrà visitar a l’Espai 7 del Centre Cultural del Casino de Manresa una de les propostes culturals més visitades de la programació nadalenca: El pessebre monumental que any rere any elabora el Grup Pessebrístic de Manresa. En aquesta 26a edició, el pessebre combinarà un naixement tradicional, amb tot els elements clàssics, amb un homenatge al modernisme industrial de Manresa.
El pessebre tradicional fa nou metres de llarg i tres d’amplada. Al pessebre hi ha un rierol amb una reproducció amb fusta de la roda hidràulica que es conserva a Can Fon, l’anunciació i els pastors; el naixement; un espai amb horta i bestiar; els Reis d’Orient; i una cova dels dimonis.
Diorames i maquetes
L’exposició es completa amb una vintena de diorames i set maquetes del patrimoni industrial manresà d’estil modernista: El frontal d’entrada de l’Escorxador, la Fàbrica Nova, la Farinera Albareda, i les xemeneies de la fàbrica dels Panyos, de l’Alcoholera Manresana, la fàbrica del Salt i de l’Anònima Manresana.
L’equip de coordinació d’aquesta edició ha estat encapçalada per Jaume Larroya, com a director, i Jordi Muro com a ajudant. L’equip el completen Claudi Casasayas, Domènec Forns, Domènec Selvas, Josep Maria Laso, salvador Mallofré, Ignasi Segon, Josep Vázquez i Jaume Vilaseca. Compta amb la participació d’una vintena d’artistes de tota la comarca, que contribueixen amb els seus propis diorames. Aquests acompanyen el pessebre temàtic, que des de 2012 ocupa la posició central de la mostra i que requereix un any de dedicació per a la seva creació. Aquest pessebre habitualment reprodueix llocs emblemàtics del Bages, sovint vinculats amb l’art romànic, per la qual cosa es necessita un aprofundit estudi previ de cada indret.
Per anar-hi
Espai 7 del Casino
Dates: Fins al 6 de gener
Horari:De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. 21, 28 de desembre i 4 de gener (11 a 13.30 h). 24 i 31 desembre (17.30 a 19.30 h)
