Quins són els números de la Loteria de Nadal que s'esgoten més de pressa?
El sorteig està carregat de supersticions sobre les diferents combinacions numèriques que poden portar sort
El sorteig de la Loteria de Nadal està ple de tradicions, rituals i creences que giren al voltant dels números que poden portar sort. Cada any, hi ha combinacions concretes que s’esgoten ràpidament a les administracions i que generen expectació entre els compradors.
El responsable de l’administració de loteria Bonavista de Manresa, David Carmona, explica que entre els números més demanats aquest any hi ha els que acaben en 13. «Sembla contradictori, perquè en teoria és el número que porta mala sort, però aquest any ha estat un dels més sol·licitats», destaca. Tot i això, el 13 no és l’únic número que desperta interès. També hi ha altres terminacions que generen molta demanda entre els jugadors, com ara el 15, el 22 o el 69, «són números que agraden i que la gent busca a les administracions», apunta Carmona.
Rosa Santasusana, de l’administració La Fortuna de Manresa, afegeix que altres números com els que acaben en 5 o el 7 també es demanen molt. «La gent sol apostar pels números que es troben entremig, ni pels molt alts ni pels molt baixos», destaca. En general, no hi ha un únic criteri per escollir els números, però molts responsables d’administracions coincideixen a dir que aquells considerats més «bonics» són els que no es repeteixen entre ells, els que no contenen zeros o els que són capicua. També hi ha compradors que tenen com a objectiu aconseguir números que sumin 21, considerat un dels números de la sort.
Una altra tendència habitual entre els clients és escollir números que corresponguin amb dates assenyalades o simbòliques per a ells. «Molts ens demanen la data del seu casament, del naixement del fill o del seu aniversari», explica Carmona. De fet, ressalta que una de les curiositats d’aquest any és que més d’una família s’ha acostat a la finestreta per demanar-li el 28.725 perquè coincideix amb la data de naixement del seu nadó, el 28 de juliol del 2025.
Més enllà dels números considerats de la sort o de les dates especials, els responsables de les administracions també destaquen que molta gent aposta per comprar cada any el mateix número. Molts compradors prefereixen adquirir els números que fa anys que es venen en el seu bar de confiança o a l’administració del seu carrer, la qual cosa fa que aquests siguin, sovint, els primers que s’esgoten.
