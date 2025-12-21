Responsable de l'administració del Guimerà de Manresa: "El més bonic és poder repartir un premi íntegre"
Elisabet Oller explica l'evolució del negoci de la loteria
«Encara conservem i venem el primer número íntegre que va adquirir la meva àvia quan van obrir aquesta administració, el 25.737», explica Elisabet Oller, al capdavant de l’administració número 1 del carrer Guimerà de Manresa. Fa més de seixanta anys que aquest establiment distribueix butlletes de loteria a la capital bagenca, i la família ha pogut veure de primera mà com ha evolucionat el negoci i com l’augment dels punts de venda ha transformat la forma de repartir els premis. «Avui dia és habitual que els establiments s’enduguin només un pessic de la Grossa, però el més bonic és poder repartir un premi de forma íntegra».
Oller explica que l’evolució del negoci ha comportat que cada vegada hi hagi més punts de distribució de les butlletes, «però els números són limitats», una circumstància que condiciona la disponibilitat de sèries completes. Tenir números íntegres, que equival a disposar de 1.980 dècims d’un mateix número, depèn principalment del volum de vendes que pot assumir cada establiment, així com de la seva antiguitat.
En aquest context, la responsable destaca que un dels valors afegits del número que conserva de l’àvia, el 25.737, és que també en tenen la desena correlativa en números íntegres. «Això vol dir que, en cas que el premi toqués, es podria repartir entre diverses terminacions, fet que augmenta les possibilitats que més persones en surtin beneficiades», explica.
Un dels episodis que més recorda és el sorteig de l’any 1973, quan l’administració familiar va repartir un tercer premi de la Grossa. «Va ser un dels premis més importants que hem donat i, a més, va quedar molt repartit entre diverses entitats i col·lectius de la ciutat, cosa que ens va fer especial il·lusió», recorda Oller. A més, destaca que pocs dies després, en el sorteig de Reis, l’administració també va repartir el premi del Niño, un fet excepcional.
Oller reconeix que els premis grossos són els que generen més il·lusió a l’hora de repartir-los, però puntualitza que és més fàcil que toqui la Loteria Nacional, que se celebra cada setmana. Sense anar més lluny, aquest mes de juny es va donar la coincidència que la seva administració i l’estanc de l’avinguda de les Bases de Manresa número 2 van repartir dos primers premis del sorteig de la Loteria Nacional. Es tractava de dos dècims del número 97.965, un venut a cada establiment, que en conjunt van suposar un premi de 60.000 euros, 30.000 euros per dècim.
De fet, el balanç d’aquest any és positiu, ja que el mes de març van consignar dues Bonoloto premiades en una mateixa setmana (una de 67.000 euros i l’altra de 17.000), i el mes següent, a l’abril, va ser un ple al 15 de la Quiniela, en aquell cas dotada amb 5.000 euros perquè hi va haver molts encertants.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya