La venda de Loteria de Nadal creix amb un pes destacat d’empreses i entitats
Administracions de la regió central reparteixen les darreres butlletes en un any que, segons apunten, ha superat la demanda de l’any passat
El sorteig atreu un públic heterogeni i d’edats diverses
"Esperem obrir el cava dilluns, quan ens hagi tocat la Grossa". Aquest és el desig que més es repeteix entre les diferents administracions de loteria consultades per aquest diari, que ja han iniciat el compte enrere abans sorteig de la Loteria de Nadal, que se celebrarà aquest dilluns, 22 de desembre. La majoria coincideixen a destacar que ha estat un any que ha superat les vendes de l'any passat amb un pes destacat de les entitats i empreses i amb un públic "molt heterogeni".
"És un sorteig tradicional que mobilitza molta gent, com també passa amb el del dia de Reis. Hi ha molta gent que acaba comprant un dècim simplement per no quedar-se sense en cas que toqui", explica Rosa Santasusana, de l’administració La Fortuna de Manresa, que aquesta darrera setmana ha tingut feina amb les vendes d'última hora a la finestreta. "Cada any hi ha gent que espera fins a l'últim moment per venir a buscar números concrets, però aleshores ja n’hi ha alguns que no tenim i moltes sèries estan esgotades", afegeix.
La majoria dels responsables d'administracions assenyalen que cada any s'avança més la compra de loteria amb un primer pic de vendes important durant l'estiu, seguit d'una aturada, fins que tornen a repuntar a la tardor. "El volum de vendes important comença a l’octubre i, sobretot, durant les dues primeres setmanes de desembre. A partir d'aleshores, ve la gent d'última hora que no es vol quedar sense", destaca Santasusana.
Per als administradors, una de les particularitats del sorteig de la Loteria de Nadal és precisament la seva popularitat i el fet que atreu un públic divers i de diferents edats. "Per Nadal és cert que ve molt més jovent que habitualment no participa en els sortejos setmanals de la Loteria Nacional", apunta David Carmona, de l’administració número 4 Bonavista de Manresa. Tot i això, precisa que el col·lectiu que més juga continua sent el de la gent gran, clients fidels que sovint compren dècims per regalar entre la família, mentre que el jovent tendeix més a compartir els dècims entre dues o tres persones.
Carmona explica que una part important de les vendes provenen d’empreses i entitats, que sovint reserven números d’un any per l’altre, fet que permet a les administracions col·locar sèries senceres. En aquest sentit, una tendència que detecten moltes administracions és que cada vegada hi ha menys empreses disposades a custodiar els dècims, i opten perquè siguin els mateixos treballadors qui els recullin directament a l’administració.
Tot i que l’any passat la Loteria de Nadal va deixar quantitats més aviat simbòliques que no pas grans premis a les comarques centrals, amb alguns premis principals, però només en forma de petits pessics, la sensació general és que la gent té ganes de provar sort. Des de la loteria Abadal d’Igualada, Mar Moreno destaca que enguany les vendes han anat millor que l’any passat. "La sensació és que la gent està més animada", assegura, i afegeix que el fet d’haver repartit recentment un premi gros de la Primitiva fa que "les expectatives estiguin altes".
En la mateixa línia, Montserrat Pey, de l’administració número 2 de Berga, afirma que aquest any les vendes han funcionat bé. "Des del juliol que venem dècims i aquests últims dies hem tingut molta feina", explica. Pey també remarca que cada any tenen reserves tant d'entitats com de particulars. "Tothom vol provar sort i la gent compra".
