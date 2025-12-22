Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atenció amb els canvis d’horaris del bus urbà de Manresa per festes

La Nit de Nadal i per Cap d’Any el servei acabarà abans

El servei acaba abans la Nit de Nadal i la de Cap d'Aany / ARXIU/GEMMA CAMPS

REGIÓ7

Manresa

El transport públic urbà del Bus Manresa canviarà d’horaris durant les festes de Nadal. Les línies L1, L2, L3, L4, L5 i L8 Perimetral finalitzaran els seus serveis abans de l’horari habitual.

Aquest dimecres dia 24 de desembre, la Nit de Nadal, i el dia 31, per Cap d’Any, acabaran el servei abans del que és normal, segons informa l’Ajuntament de Manresa.

El detall dels horaris de la darrera sortida de cada línia és el següent:

- Línia L1: La darrera sortida de la parada de l’Hospital Sant Joan de Déu serà a les 20.31

- Línia L2: La darrera sortida de la parada del barri de La Parada serà a les 20.23.

- Línia L3: La darrera sortida de la parada del carrer Cadí serà a les 20.47.

- Línia L4: La darrera sortida de la parada principal de la Font serà a les 20.27

- Línia L5: La darrera sortida de la parada del barri de Sant Pau serà a les 20.10 h.

- Línia L8: La darrera sortida de la parada de l’estació de la RENFE serà a les 20.38 h.

Totes les línies finalitzen el seu recorregut tornant a la parada d'origen.

