El dinar solidari de Nadal de la comunitat de Sant Egidi a Manresa aplegarà més de 300 persones
La celebració tindrà lloc aquest 25 de desembre i reunirà en una única taula ancians, refugiats i infants
És possible gràcies a la implicació de moltes persones: les que l'organitzen i les que hi fan aportacions
Regió7/G.C.
El dinar de Nadal per a persones vulnerables que tindrà lloc aquest 25 de desembre organitzat per la Comunitat de Sant Egidi reunirà a Manresa més de 300 persones, entre els quals ancians, refugiats i infants en una única taula. L'acollirà la Casa de la Pau de la Comunitat de Sant Egidi a 2/4 de 2 del migdia.
Per Nadal la comunitat de Santa Egidi es troba cada any amb els seus amics de tot l’any: ancians sols, refugiats, persones sense sostre, famílies en dificultats. "Recrear la família que tants troben a faltar és la resposta més bonica a la pobresa i a la soledat", fa notar. "A la Casa de la Pau i en altres espais de Manresa s’asseuran a taula més de 300 persones. A Barcelona seuran a la Basílica dels Sants Just i Pastor i en altres indrets de la ciutat".
Explica que "aquest dinar el fem perquè ningú sigui exclòs: una gran taula capaç de posar juntes persones de diverses religions, cultures i situacions socials. Un Nadal per a tothom. En un temps marcat per la guerra i on malauradament s’enarbora fàcilment la bandera de la contraposició i de l’enfrontament, el dinar de Nadal és una proposta de pau i de fraternitat. Una gran festa de la generositat oberta a tothom on, com va recordar el papa Francesc: "es confon qui serveix i qui és servit, i el protagonista és l’abraçada”.
Una iniciativa nascuda el 1982
"El dinar de Nadal és una tradició que va néixer el 25 de desembre de 1982 a la Basílica de Santa Maria in Trastevere (Roma). Aquell primer dinar va reunir 47 persones, entre les quals hi havia 22 pobres. L’any 2023 la Comunitat de Sant Egidi va asseure a taula més de 250.000 persones en 70 països de tots els continents. El dinar de Nadal és possible gràcies al servei gratuït i a la generositat de moltes persones. Mostra a tothom un món més humà en què la pobresa i les dificultats de la vida no són una condemna perquè les vivim junts".
Per col·laborar econòmicament en el Dinar de Nadal es poden fer donatius al compte número ES74 2100 3000 1321 0293 1895 o bé un Bizum a Sant Egidi 017.
Rejoguina a Sant Domènec
La comunitat de Sant Egidi també organitza altres activitats. El dissabte 13 va tenir un punt informatiu per recollir regals nous i aliments i informar qui volgués ajudar. També hi havia el mercat solidari de la Rejoguina, amb a venda de joguines usades per recollir fons per sostenir el programa Dream de lluita contra la Sida a l'Àfrica.
