La Fundació del Convent de Santa Clara reparteix regals a 530 infants amb la presència del Pare Nadal
Va celebrar una festa, amb punxadiscos inclòs, per als nens i nenes de la plataforma d'aliments
Repartirà obsequis per a 130 infants més de projectes contra la pobresa infantil com Invulnerables
El Pare Nadal va ser aquest dissabte a Manresa per visitar la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, que va repartir regals a 530 infants de les famílies que hi acudeixen a buscar menjar perquè viuen una situació de molta necessitat.
La festa va incloure música punxada per Tomás DJ. Es tracta de la segona entrega de regals consecutiva als infants que organitza la plataforma coincidint amb les festes de Nadal.
Paral·lelament, es lliuraran joguines a 130 infants més d'Invulnerables i d'altres projectes contra la pobresa infantil de la fundació. Els regals provenien del programa L'Arbre dels Somnis de CaixaBank i es portaran directament a casa de la canalla. La resta de joguines, més de 700, han estat donacions de la Fundació Climent Guitart, de José Matari (Josma Sport Gol 2000 sl) i de Julio Rubini (Toy Partner).
Agraïment als voluntaris
Malgrat la pluja, a la plataforma hi va haver festa amb la visita del Pare Nadal ambientada amb música de Tomás DJ. Una trentena de voluntaris van regalar el seu temps per fer possible la iniciativa. Posteriorment, al convent de Santa Clara es va fer una barbacoa per celebrar Nadal amb 150 voluntaris com a agraïment de la fundació a la seva implicació, que fa possible que es puguin dur a terme els projectes que impulsa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós