Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Loteria de NadalAllau a MerangesJubilacióConcert de Nadal d'AmpansPastorets de BergaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Fundació del Convent de Santa Clara reparteix regals a 530 infants amb la presència del Pare Nadal

Va celebrar una festa, amb punxadiscos inclòs, per als nens i nenes de la plataforma d'aliments

Repartirà obsequis per a 130 infants més de projectes contra la pobresa infantil com Invulnerables

La Fundació del Convent de Santa Clara reparteix joguines a infants de la plataforma d'aliments

La Fundació del Convent de Santa Clara reparteix joguines a infants de la plataforma d'aliments

Veure Galeria

La Fundació del Convent de Santa Clara reparteix joguines a infants de la plataforma d'aliments / Ivan Garrido

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El Pare Nadal va ser aquest dissabte a Manresa per visitar la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, que va repartir regals a 530 infants de les famílies que hi acudeixen a buscar menjar perquè viuen una situació de molta necessitat.

La festa va incloure música punxada per Tomás DJ. Es tracta de la segona entrega de regals consecutiva als infants que organitza la plataforma coincidint amb les festes de Nadal.

Paral·lelament, es lliuraran joguines a 130 infants més d'Invulnerables i d'altres projectes contra la pobresa infantil de la fundació. Els regals provenien del programa L'Arbre dels Somnis de CaixaBank i es portaran directament a casa de la canalla. La resta de joguines, més de 700, han estat donacions de la Fundació Climent Guitart, de José Matari (Josma Sport Gol 2000 sl) i de Julio Rubini (Toy Partner).

Agraïment als voluntaris

Malgrat la pluja, a la plataforma hi va haver festa amb la visita del Pare Nadal ambientada amb música de Tomás DJ. Una trentena de voluntaris van regalar el seu temps per fer possible la iniciativa. Posteriorment, al convent de Santa Clara es va fer una barbacoa per celebrar Nadal amb 150 voluntaris com a agraïment de la fundació a la seva implicació, que fa possible que es puguin dur a terme els projectes que impulsa.

Dinar de Nadal al convent de Santa Clara per als voluntaris de la fundació

Dinar de Nadal al convent de Santa Clara per als voluntaris de la fundació / Ivan Garrido

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents