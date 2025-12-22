Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Loteria de NadalAllau a MerangesJubilacióConcert de Nadal d'AmpansPastorets de BergaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Homenatge a una àvia manresana centenària

Llúcia Bastardas va néixer un 20 de desembre del 1985 i va treballar de teixidora

L'alcalde Aloy i la regidora Homs amb Llúcia Bastardas i família

L'alcalde Aloy i la regidora Homs amb Llúcia Bastardas i família / AJM

REGIÓ7

Manresa

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, han visitat aquest dilluns al matí la manresana Llúcia Bastardas Playà per felicitar-la pel seu centenari. En nom de l'Ajuntament de Manresa i de la ciutat, li han lliurat un ram de flors i un obsequi. La visita s’ha fet al seu domicili, situat al carrer Jacint Verdaguer.

Llúcia Bastardas Playà va néixer a Manresa el 20 de desembre del 1925. Al llarg de la seva vida professional va treballar com a teixidora i, actualment, passa la major part del seu temps mirant la televisió. Li agrada especialment el futbol, però també juga al solitari amb el seu telèfon mòbil i al Candy Crush amb una tauleta.

TEMES

Tracking Pixel Contents