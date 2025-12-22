A partir del 12 de gener hi haurà més busos entre Manresa i Barcelona
Monbus, que manté la concessió, augmentarà freqüència de pas i proporcionarà informació del servei en temps real
A partir del pròxim 12 de gener s’incrementarà notablement l’oferta de viatges en autobús de Manresa a Barcelona i a l’inrevés. Tant pel que fa al nombre d’expedicions diàries com per l’increment de la freqüència, que pot ser de 5 minuts en hores punta, així com de prestacions com per exemple oferir informació en temps real de l’estat del servei. A això cal afegir-hi la novetat d’un bus nocturn cada dues hores les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge.
Són algunes de les millores que es posaran en marxa coincidint amb l’inici de l’explotació del nou contracte de la línia que prestarà Monbus, la mateixa empresa d’ara. L’estiu passat va guanyar el concurs, i el passat octubre es va confirmar un cop la Generalitat va desestimar el recurs de l’altra empresa en litigi, Sagalés. Aquest dilluns a la tarda s’han presentat les novetats.
Un bus nou sota la basílica de la Seu
L’acte s’ha dut a terme el passeig del Riu, sota la falda del Puigcardener amb la basílica de la Seu, la Cova i el riu Cardener de testimoni, amb un dels autobusos híbrids nou de trinca que formarà part de la flota de vehicles.
En total seran 24, i n’hi haurà nou més de reserva. A la presentació hi ha participat la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, el delegat dels Serveis Territorials de Territori a les comarques centrals, Eduard Banqueri; i els regidors de Mobilitat de Manresa i Olesa, Carles Garcia i Jordi Parent, respectivament. També el director general de Monbus a Catalunya, Xavier Cañadas.
Més expedicions
Actualment hi ha 80 expedicions d’anada i tornada entre Manresa i Barcelona. La línia exprés e22, la que va directe de Manresa a Barcelona, tindrà 35 viatges més de dilluns a divendres, excepte l’agost: 19 d’anada i 16 de tornada. L’e23, de Monistrol de Montserrat, Olesa i Barcelona, en tindrà 30 més, també de dilluns a divendres.
A part de l’increment d’expedicions, la directora general de Transport i Mobilitat ha destacat d’una forma especial les millores en la freqüència a les línies exprés. La de Manresa en sentit Barcelona serà d’entre 5 i 15 minuts en hora punta al matí, i de mitja hora la resta del dia. De Barcelona a Manresa serà de 15 minuts en hora punta de la tarda.
Alerta amb les queixes
López ha assegurat que són molt conscients que es tracta d’un servei que ha generat moltes queixes els darrers anys. La nova concessió, ha explicat, incorpora «un sistema molt més modern de penalitzacions i incentius. Tenim una sèrie d’indicadors de qualitat que s’han de complir». En cas contrari hi haurà penalitzacions que suposaran menys diners públics. «Aquest nou sistema ha de garantir un bon servei», ha afirmat.
El nou contracte és per a quatre anys i suposarà una inversió de tres milions l’any. Els autobusos comptaran amb noves prestacions per als viatgers i d’un sistema tecnològic innovador que permetrà accedir a informació en temps real. A més, s’introduiran millores en la informació als usuaris a les parades, amb la incorporació de codis QR i la implantació del sistema Navilens per al guiatge de les persones amb discapacitats visuals. També s’estrenarà una aplicació que permetrà als usuaris consultar en temps real la prestació dels serveis.
Bus nocturn
Pel que fa a la línia 530, de Manresa a Barcelona passant per Monistrol i Olesa, amplia la cobertura a Castellgalí i Sant Vicenç. Oferirà per primera vegada un bus nocturn els divendres i dissabtes amb una freqüència de dues hores.
Els regidors de Mobilitat de Manresa i Olesa, Carles Garcia i Jordi Parent, han celebrat l’aposta per millorar un servei que fins ara no ha estat a l'altura, han dit i que els usuaris han hagut de patir. Per la seva part Banqueri ha afirmat que «apostar per una connexió eficient amb la capital és la millora manera de vertebrar el país i fer política territorial real».
Més de 900.000 persones han utilitzat el servei aquest any, segons ha explicat la directora general de Transport i Mobilitat. Això suposa un 9% més que no pas l’anterior.
