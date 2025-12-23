Diners per comprar ambulàncies, un vi, una quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
La monja del convent de Santa Clara de Manresa confessa que va ser una sorpresa i que, un mes després de la defunció del pontífex, la van trucar des del Vaticà per convidar-la a anar-hi perquè tenien "un regal" per a ella
No és cap secret que sor Lucía Caram, la monja establerta al convent de Santa Clara de Manresa, mantenia una relació d'amistat molt estreta amb el papa Francesc, que es va convertir en col·laborador i aliat de les seves causes. Encara ara admet que el troba molt a faltar perquè era el seu referent. Una prova d'aquesta amistat és que Francesc, que va morir el passat 21 d'abril, va deixar una part de la seva herència a sor Lucía, que el va visitar per darrera vegada el desembre de l'any passat.
"¿Necesitas plata?"
El Sant Pare havia ajudat en més d'una ocasió la monja a l'hora de portar a terme alguns dels seus projectes solidaris. És el cas de les vacances organitzades a Catalunya per a infants d'Ucraïna gràcies a les quals més de 200 nens i nenes van poder allunyar-se de la guerra durant uns quants dies. El Sant Pare, explica sor Lucía, en va ser l'ideòleg i va animar-la a tirar-ho endavant amb la seva ajuda econòmica.
S'ha fet durant els dos darrers estius, amb 250 infants el 2024 i 277 el 2025. Sor Lucía explica que quan anava a visitar Francesc ell sempre li demanava "¿Necesitas plata?" i en la seva darrera trobada "em va prometre que m'ajudaria" per mantenir vius els corredors solidaris amb Ucraïna, per als quals també li havia donat rosaris per repartir-los als hospitals on anava Caram per visitar els ferits de guerra.
Un mes després de la mort del papa, la monja va rebre una trucada del Vaticà en la qual li comunicaven que anés a Roma perquè tenien "un regal" per a ella. Hi va anar i es va trobar que Francesc li havia deixat diners amb els quals ha pogut comprar cinc ambulàncies per portar a Ucraïna, la cinquena de les quals hi durà en la missió humanitària número 42 que farà al país pròximament.
També li va deixar una ampolla de vi editada coincidint amb l'aniversari de la Guàrdia Suïssa; una pintura amb un retrat de Francesc, i un DVD que l'actor i director de cinema italià Roberto Benigni, guanyador de l'Oscar per la pel·lícula La vida és bella, i que també mantenia una relació d'amistat amb Francesc, va regalar al papa de la seva interpretació del Càntic de les Criatures de Sant Francesc d'Asís, signat per l'artista.
"Em va sorprendre"
Caram confessa que el regal "em va sorprendre" perquè va ser totalment inesperat. Pel que fa al quadre, ha quedat dipositat a l'arxiu del convent i les monges amb les quals conviu a Santa Clara en van fer una còpia que justament aquest dilluns al vespre van deixar a la porta de la seva habitació com a regal.
Sor Lucía explica que de tot plegat no n'havia parlat per un tema de secretisme, però que, passat un temps prudencial, li ha semblat que era bo explicar-ho justament per un tema de transparència. La monja mantenia una relació fraternal amb el Sant Pare, al qual l'unia una mateixa visió de l'Església i de la seva missió, a banda del sentit de l'humor que compartien i que tots dos són argentins.
