Instal·len baranes on va bolcar un bus al camí dels Tovots de Manresa que va deixar 2 ferits

El vial estava en mal estat i s'havia anat enfonsant d'una banda

Treballs per posar baranes al tram on va bolcar el bus

Treballs per posar baranes al tram on va bolcar el bus / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Operaris estan instal·lant baranes al camí dels Tovots de Manresa on el 9 de març va bolcar un bus urbà que sortosament no va causar ferits de gravetat ni al conductor ni a l’únic passatger que en aquell moment hi viatjava. El vial estava en mal estat i s'havia anat enfonsant d'una banda.

Les baranes per augmentar la seguretat dels vianants arriben després que l'Ajuntament finalitzés a l'estiu la reparació del camí. L'actuació va consistir en la substitució del talús de terra per un mur d'escullera de pedra, al llarg de 60 metres de longitud. Posteriorment, es va consolidar la base del camí i es va pavimentar tot l'àmbit d'actuació amb aglomerat asfàltic. L’actuació es va completar amb millores en altres punts malmesos del vial.

La zona on s'està intervenint

La zona on s'està intervenint / Arxiu Particular

A hores d'ara, el veïnat ha informat que s'està endreçant el vial d'accés a la zona de pràctiques i s'obrirà un nou accés per als vianants a les instal·lacions al barri de les Cots de l'institut Guillem Catà. S'ha posat graveta al nou accés per a vianants a la façana de llevant de l'institut.

Els veïns lamenten que hi ha un bon tram del camí dels Tovots que ni tan sols s'ha endreçat i es pot constatar la presència de vegetació que limita la mobilitat en un tram força estret.

Els veïns volen més endreça

Els veïns volen més endreça / Arxiu Particular

Polèmica

L'accident del bus urbà va generar debat. Per una banda, el grup municipal de Junts per Manresa va retreure a l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem que es podria haver evitat, atès que el primer punt de la moció que havien presentat mesos abans al ple sobre el camí dels Tovots era "que es realitzés una intervenció urgent del paviment". Per altra banda, el comitè d'empresa de CCOO de Manresa Bus va comentar que, amb les pluges, el terreny "estava molt més tou i més enfonsat" que dies abans.

