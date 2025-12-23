Instal·len baranes on va bolcar un bus al camí dels Tovots de Manresa que va deixar 2 ferits
El vial estava en mal estat i s'havia anat enfonsant d'una banda
Operaris estan instal·lant baranes al camí dels Tovots de Manresa on el 9 de març va bolcar un bus urbà que sortosament no va causar ferits de gravetat ni al conductor ni a l’únic passatger que en aquell moment hi viatjava. El vial estava en mal estat i s'havia anat enfonsant d'una banda.
Les baranes per augmentar la seguretat dels vianants arriben després que l'Ajuntament finalitzés a l'estiu la reparació del camí. L'actuació va consistir en la substitució del talús de terra per un mur d'escullera de pedra, al llarg de 60 metres de longitud. Posteriorment, es va consolidar la base del camí i es va pavimentar tot l'àmbit d'actuació amb aglomerat asfàltic. L’actuació es va completar amb millores en altres punts malmesos del vial.
A hores d'ara, el veïnat ha informat que s'està endreçant el vial d'accés a la zona de pràctiques i s'obrirà un nou accés per als vianants a les instal·lacions al barri de les Cots de l'institut Guillem Catà. S'ha posat graveta al nou accés per a vianants a la façana de llevant de l'institut.
Els veïns lamenten que hi ha un bon tram del camí dels Tovots que ni tan sols s'ha endreçat i es pot constatar la presència de vegetació que limita la mobilitat en un tram força estret.
Polèmica
L'accident del bus urbà va generar debat. Per una banda, el grup municipal de Junts per Manresa va retreure a l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem que es podria haver evitat, atès que el primer punt de la moció que havien presentat mesos abans al ple sobre el camí dels Tovots era "que es realitzés una intervenció urgent del paviment". Per altra banda, el comitè d'empresa de CCOO de Manresa Bus va comentar que, amb les pluges, el terreny "estava molt més tou i més enfonsat" que dies abans.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat