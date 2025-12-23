Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa

El conductor d'un dels vehicles va començar a increpar i intimidar els ocupants de l'altre vehicle fins al punt que el va colpejar diverses vegades

Els ocupants d'un dels vehicles increpant als de l'altre enmig de la via

Els ocupants d'un dels vehicles increpant als de l'altre enmig de la via / Instagram/@circuliperladreta

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un intent d'avançament per la dreta desemboca en un sufocat enfrontament enmig de la C-55, a Manresa. Els fets van tenir lloc just després que un turisme iniciés aquesta maniobra, que està prohibida i, a més, és sancionable. En conseqüència, els ocupants d'un dels vehicles involucrats van aturar-lo a la mateixa calçada i van començar a increpar als de l'altre, que es van mantenir en tot moment a l'interior. La discussió va arribar fins a tal punt que un dels homes va començar a colpejar amb violència el cotxe de l'altre mentre insistia al conductor que sortís per continuar amb la baralla.

El conflicte no va quedar resolt fins que les tres persones que circulaven amb l'home que tenia una actitud agressiva el van calmar i el van animar a ficar-se al cotxe per continuar la marxa. I abans d'arrencar el cotxe, l'única dona que els acompanyava va aprofitar per demanar disculpes als ocupants de l'altre turisme involucrat.

Aquesta discussió va ser gravada per una persona que circulava en el vehicle del darrere i el vídeo ha estat compartit al compte d'Instagram @circuliperladreta, un perfil dedicat a publicar imatges d'infraccions per fer crear consciència i reduir la sinistralitat. La publicació acumula en només tres hores prop de 250.000 visualitzacions i quasi 530 comentaris.

