Mor als 82 anys Joan Lladó, cofundador dels Armats, dels quals va ser el capità manaia fins fa dos anys
El manresà, que ha traspassat aquest dimarts, va fundar una botiga d'electrodomèstics al carrer Bilbao que ara porten els seus dos fills i va estar lligat des de ben petit als Armats, que va ajudar a recuperar l'any 2000
El funeral serà aquest dijous, 25 de desembre, a les 10 del matí, a la basílica de la Seu de Manresa
Joan Lladó Casals (Manresa,1943), un dels recuperadors de l’Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa i el seu capità manaia fins fa dos anys, ha mort aquest dimarts als 82 anys. Juntament amb Ramon Circuns, i amb el suport de mossèn Leyes i d’Antoni Pusó, van ressuscitar l’entitat, que havia desaparegut l’any 1973. L’any 2000 els Armats van participar en la Processó del Divendres Sant per primera vegada i ja no n'han marxat mai.
El funeral tindrà lloc aquests dijous, 25 de desembre, a les 10 del matí, a la basílica de la Seu de Manresa i la vetlla es farà al nou tanatori de Funerària Mémora amb uns horaris encara per concretar.
Una afició que li venia de petit
Lladó va presidir l’entitat fins al 2004. L’afició pels Armats ja li venia de petit perquè el seu pare en formava part, si bé, després de la guerra civil, no el van deixar desfilar perquè era republicà. Joan Lladó sí que va poder desfilar amb els Armats Infantils des de l’any 1953, on va estar durant deu anys i als 18 anys va fer el salt als grans. Ho va deixar el 1971. L’entitat, que va fer 320 anys l’any passat, va estar inactiva durant 26 anys, fins que Circuns va començar a picar pedra per recuperar-la. Una lluita de quatre anys en la qual també es va implicar Lladó directament.
L’any 2022 va rebre un dels premis Oleguer Miró de la revista El Pou de la Gallina i l’abril del 2023, al tram que queda entre el carrer de Barcelona i el de Carrasco i Formiguera de Manresa, va ser rellevat amb molta emoció com a capità manaia després de ser-ho durant 23 anys, d’ençà que es va crear l’entitat, per Carles Marquès i Soranells. L’acte també va incloure un homenatge a Ramon Circuns i Presagué, cofundador de l’entitat. Entre altres obsequis, Lladó va rebre la figura d’un armat dels que fa Lídia Estany per a l’associació adaptat a la figura del capità.
Botiga d'electrodomèstics
Nascut al xamfrà del carrer de Bilbao amb la plaça de Sant Jordi, on encara hi ha la botiga Lladó Electrodomèstics, que va poder obrir com a resultat de la decisió d’agafar la representació dels serveis oficials de Balay, Bosch i Siemens, abans, va treballar a Pujol Muntalà i a Can Manubens de les cintes. Deixa esposa, la Júlia Talón, dos fills, l'Imma i el Joan, que han continuat endavant el negoci fundat pel seu pare, i dos néts, l'Albert i el Pau.
De jove, el finat va jugar a futbol a l’Obra Atlético Recreativa -OAR Alba- al camp de Santa Clara. També va practicar l’atletisme i, amb només vint anys, va ser campió dels 100 metres llisos, marca que va suposar un rècord manresà. Va fer ballar els gegants de la ciutat, va entrar a la Creu Roja, on va aprendre a tocar la trompeta i el timbal amb la banda i, quan aquesta formació es va dissoldre, va impulsar l’agrupament de cornetes i de tambors, que va col·laborar amb la cavalcada de Reis, amb la festa major i amb el primer correfoc de la capital del Bages.
