Posen grava a l'accés al camp de futbol de la Balconada de Manresa per evitar el fangar
Regió7 va informar que usuaris de l'equipament s'havien queixat el cap de setmana dels problemes amb el fang a causa de la coincidència d'unes obres amb les pluges
L'empresa responsable de l'actuació per fer-hi uns vestidors prefabricats va fer saber dilluns que hi havia estès dos camions de grava i que procurarà avançar les obres per millorar les condicions de l'entorn
La pluja que ha anat caient els darrers dies de manera continuada va convertir el passat cap de setmana l'accés al camp de futbol del barri de la Balconada de Manresa en un fangar, amb les consegüents crítiques per part dels jugadors, tècnics i aficionats de la UE Balconada, i també dels rivals. Crítiques que va recollir aquest diari.
La coincidència de les pluges amb unes obres per instal·lar unes casetes prefabricades al costat del camp de futbol de la Balconada que facin de vestidors al Club Patí Manresa, que, quan hi ha futbol sala al seu pavelló de referència, el Pujolet, ha d'anar a aquesta instal·lació a jugar, va generar un gran fangar a l'accés al camp.
Ricard Paré, arquitecte responsable de Constructora del Cardoner de les obres d’instal·lació dels mòduls de la Balconada, ha volgut aclarir què va passar. Explica que "divendres vam estar fins a última hora intentant adequar al màxim l’accés", però que "l’estat de la terra no ens va permetre fer res més que el que vam fer". Finalment, passat el cap de setmana, aquest dilluns "hem abocat dos camions de grava i al migdia l’hem estesa per tal que es pugui accedir sense trepitjar fang". Per altra banda, fa saber que, "si el temps ens ho permet, durant aquests dies seguirem treballant per intentar avançar i millorar les condicions de l’entorn".
Paré afirma que la informació segons la qual s'havia ocupat amb material d'obra una rampa per a persones amb discapacitat, la qual cosa feia que no poguessin accedir sense haver de passar pel fang, "no és correcta".
