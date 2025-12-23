Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El rebut de l’aigua puja el 5,2% i el preu dels taxis l’1% a Manresa

Els increments van ser votats a favor per l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem i pel grup majoritari de l’oposició municipal, Junts

L'increment de l'aigua serà d’uns 3 euros per trimestre per un habitatge amb comsum estàndard

L'increment de l'aigua serà d’uns 3 euros per trimestre per un habitatge amb comsum estàndard / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar en la darrera sessió l’increment mitjà del rebut de l’aigua d’un 5,20% i del preu dels taxis un 1% per a l’any vinent. L'any passat els augments van ser del 5.6% i 2,6%, respectivament.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va detallar que la mitjana ponderada de l’augment que s’aprovava per utilitzar un taxi a Manresa era del 0’97%.

Pel que fa a l’aigua, la pujada mitjana del 5,20% s’aplicarà íntegrament a la part fixa de la tarifa i, segons va assegurar, «es pot estimar en un increment d’uns 3 euros per trimestre per un habitatge amb consum estàndard». Això vol dir que fins ara es pagava 60 euros passaria a 63, aproximadament i segons el consum que es realitzi.

Les votacions

Les noves tarifes del taxi es van debatre com assumpte sobrevingut i es van aprovar amb els vots a favor d’ERC, PSC, Impulsem i Junts i l’abstenció de Fem, Nacionalistes i Vox.

La votació per a les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua i del servei de clavegueram va ser d’ERC, PSC, Impulsem i Junts a favor, l’abstenció de Fem i el Front Nacional i el vot en contra de Vox.

El regidor d'Hisenda va explicar que una de les intervencions que l'increment contribuirà a finançar és el del canvi de comptadors analògics a digitals que està previst portar a terme en un termini de 4 anys a raó d'uns deu mil comptadors per any.

Les tarifes de l'aigua que es van aprovar pel ple prèviament havien estat aprovades pel consell d'administració d'Aigües de Manresa SA i informades favorables pels serveis econòmics de tresoreria i gestió tributària.

En quant als taxis, Massegú va afirmar que l'increment es considera degudament justificat atès que l'augment estimat de les despeses d'explotació i tenint en compte que la Comissió de Preus de Catalunya ha acordat amb caràcter general una pujada mitjana superior, del 2,21%, així que es pot tramitar amb un procediment simplificat amb l'aprovació del ple municipal i posterior comunicació a la Comissió de Preus de Catalunya.

