Anjo Valentí proposa instal·lar càmeres i mantenir la vigilància policial per posar fi a l'incivisme a la Bonavista
Quan l'Ajuntament va tenir coneixement de l'increment de ls aldarulls a la zona, la Policia Local va incrementar la vigilància preventiva a la zona
Des de l'estiu, s'han interposat una vintena de denúncies, bona part per consum d'alcohol i marihuana al carrer
Després que els veïns d'un bloc de la Bonavista pengessin unes pancartes on es pot llegir "Prou inseguretat, drogues, vandalisme i incivisme" per denunciar públicament els recurrents episodis d'incivisme que protagonitza un grup de joves, el primer tinent d'alcalde de Manresa i regidor de Governació, Anjo Valentí (PSC), s'ha reunit amb els residents a la zona per conèixer la situació i trobar una possible solució. Com ha explicat a aquest diari, algunes de les accions que proposa és mantenir els controls preventius i la instal·lació d'una càmera de videovigilància.
El regidor ha compartit que l'Ajuntament ja tenia constància que des de l'estiu hi va haver un increment de l'incivisme al parc proper a la rotonda de la Bonavista, on es van començar a reunir un grup de menors que solien beure i consumir algunes substàncies il·lícites. Per això, es va optar per incrementar el patrullatge a la zona.
Des de l'estiu, els agents de la Policia Local hi han fet quasi 50 actuacions de vigilància preventiva al parc i als entorns de la rotonda, de les quals la meitat van ser intervencions directes de controls o identificacions de persones. Amb tot, el cos ha obert un total de 22 denúncies, bona part per consum d'alcohol i marihuana al carrer, per les quals s'ha obert el corresponent expedient sancionador. El regidor, en aquest sentit, valora que l'increment del patrullatge ha donat bons resultats, i per això es mantindrà durant aquestes festes.
Valentí creu que la instal·lació d'una càmera de videovigilància a la zona suposaria una destacable millora, sobretot pel que fa a la reducció dels casos d'incivisme i vandalisme, ja que podria actuar com un element dissuasiu. A més, ha afegit que s'investigaran alguns establiments de la zona, especialment del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, per corroborar que no venen alcohol a menors d'edat i que tampoc obren fora de l'horari establert.
El regidor ha compartit a Regió7 que, segons el seu parer, els veïns van agrair la trobada de la tarda d'aquest dimarts, en què van donar a conèixer la situació en què es troben des de fa mesos. També s'ha ofert a reunir-se de nou amb ells passat festes per valorar l'efectivitat de les actuacions de vigilància preventiva que ja es duen a terme des de fa mesos.
"Vandalisme, incivisme i inseguretat"
Veïns del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, carretera del Pont de Vilomara i passatge de la Mercè es queixen que des d'aquest estiu un grup de menors es reuneix al parc de la plaça de la Bonavista, on han protagonitzat diversos aldarulls i casos de vandalisme. Com relaten, en un principi acostumaven a trobar-se al carrer per beure i consumir algunes substàncies mentre feien soroll i posaven música a un volum alt.
El seu grau d'incivisme, però, ha anat escalant amb el temps. Va arribar fins a tal punt que es van colar en un bloc de pisos i, un cop dins, van embrutar-lo i van fer-hi pintades a les parets de l'escala. En una altra ocasió, van forçar la porta d'entrada i, fins i tot, van trencar el vidre amb puntades de peu.
