El CAE alerta que perilla un programa que ajuda joves en atur a trobar feina o tornar als estudis
El projecte ‘Singulars: Dinamitza’t’ no té garantit el finançament tot i l’alt grau d’inserció laboral
El projecte Singulars, que atén joves en situació d’atur o vulnerabilitat per ajudar-los a trobar feina o bé reprendre els estudis, no té garantit la seva continuïtat de cara a l’any vinent. El programa el porta a terme el CAE de Manresa, que ha expressat la seva preocupació perquè considera que es tracta d’una eina d’alt impacte que ha tingut un molt bon resultat, aquest any. Un 78,5% de la quinzena de joves que ha atès ha aconseguit feina o bé ha retornat als estudis per millorar la seva qualificació.
‘Singulars: Dinamitza’t’ és un projecte finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons estatals. Segons el CAE, el programa «tanca l’any amb un balanç excel·lent, superant els objectius d’ocupabilitat i apoderament juvenil». Per això lamenta que no s’hagi garantit que pugui continuar de cara a l’any vinent.
En aquest sentit, el director el CAE, Nasi Muncunill, alerta que la inseguretat de la continuïtat del programa debilita les entitats i les seves estructures tècniques. Des de l'inici de 'Singulars', l’any 2016, el CAE ha desenvolupat aquests programes i ha pogut incorporar i mantenir en la seva estructura tècnica una orientadora i una prospectora. El fet que a hores d’ara no s’hagi publicat la convocatòria, i sense cap garantia que es publiqui pròximament, farà que aquests dos llocs de treball no tinguin continuïtat més enllà del 31 de desembre.
Per sobre de la mitjana
Segons el CAE, les dades mostren que 'Singulars' té uns resultats per sobre de la mitjana i que ha ajudat molts joves a trobar feina o retornar als estudis, a sentir-se part de la comunitat i a construir vincles socials. Per això, l’entitat demana a les administracions que repensin la seva estratègia de finançament en ocupació juvenil i que garanteixin la continuïtat de programes com aquest, amb estadístiques i sobretot amb persones i històries reals que demostren que funciona.
El ‘Singulars: Dinamitza’t’ va més enllà de la formació, segons el CAE. També proporciona una atenció integral. Les sessions d’orientació individuals i grupals han treballat competències transversals, gestió emocional, currículums competencials i tècniques de recerca de feina.
Paral·lelament, les activitats socioculturals com la Minitransèquia o el Tast de Jocs, i les sessions de gimnàstica emocional han contribuït a reforçar l’autoconeixement, l’autoestima i la cohesió del grup, elements clau per a la inserció i l’autonomia.
Casos reals
Entre els joves que han pres part al programa hi ha la Nour Renbouk, que ha obtingut el Certificat de Professionalitat, que ja treballa a la Fundació La Xarranca com a tècnica de reforç acadèmic a infants i joves del programa Lúcids. També el cas de Júlia Prat, que després d’un període desvinculada del sistema educatiu, s’ha matriculat a l’escola d’adults per preparar la prova d’accés a grau superior. Combina els estudis amb feines a La Xarranca i a una empresa del sector gràfic.
La coordinadora del ‘Singulars: Dinamitza’t’, Vanesa Fernández, explica que «el programa confirma, un cop més, que amb formació especialitzada i un acompanyament ajustat, els joves amb més dificultats poden reincorporar-se al mercat laboral o retornar al sistema educatiu». Lamenta que no tingui continuïtat, quan «aquest percentatge d’inserció i retorn formatiu és la millor prova que invertir en el talent jove és apostar pel futur».
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen de la Cerdanya
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”