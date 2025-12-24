Els veïns de la Font valoren tenir serveis a la vora, però demanen més neteja
La majoria de residents consultats consideren que és un barri òptim per a la gent gran per les zones enjardinades i el mercat setmanal
Maria Berenguer/Ivan Garrido/Laura Serrat
Si es pregunta als veïns de la Font dels Capellans de Manresa què pensen sobre l’estat actual del barri, la majoria coincideixen a assenyalar com a punts forts les zones verdes, el mercat setmanal i serveis de proximitat que fan més còmoda la vida quotidiana. Tot i això, a l’hora de parlar dels punts febles, molts apunten que la neteja continua sent un dels principals problemes a resoldre.
«Abans tot estava molt net, però ara hi ha zones que fan llàstima», lamenta una veïna del barri. «El que fa falta són més subvencions perquè hi posin més papereres», afegeix Maria Alba Sánchez, veïna de la torre 4.
A banda de les queixes sobre la neteja, alguns veïns també comenten que, de tant en tant, es produeixen petites baralles. Tot i això, subratllen que, en general, l’ambient és agradable. «Un dels punts positius és que al barri hi viu bona gent i que la majoria ens coneixem entre nosaltres», destaca una veïna.
Entre els avantatges, el que més valoren és que el barri ofereix facilitats per a les persones grans. «Tot i que som un barri petit, hi ha una mica de tot: botigues, mercat, farmàcies... A la gent gran li va bé perquè, encara que no tinguin cotxe, poden agafar el carro i trobar tot el que necessiten a la zona sense haver-se de desplaçar», destaca Sánchez. Segons ella, aquesta és una de les qualitats que fan especial el barri de la Font i que el converteixen en un bon lloc on viure.
Un record per a Josep Rueda
Un dels noms que surt mentre els veïns de la Font dels Capellans recorden anècdotes dels darrers anys és el de l’antic president de l’Associació de la Font dels Capellans, Josep Rueda, que va morir l’any 2019. Rueda va presidir l’ens veïnal durant gairebé 40 anys. Els residents de la Font consultats per aquest diari coincideixen a destacar l’activista social i polític «va fer molt pel barri» i que durant els anys que va estar a la presidència sempre va lluitar per la qualitat del barri i de les seves persones.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen de la Cerdanya
- Mor als 82 anys Joan Lladó, cofundador dels Armats, dels quals va ser el capità manaia fins fa dos anys