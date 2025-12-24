La Font dels Capellans arriba als 50 anys reivindicant l’esperit comunitari
L’any 1975, la inauguració de les torres va iniciar la història d’un barri que ha crescut gràcies a l’empenta dels seus veïns
Un dels reptes és garantir la cohesió social d’un veïnat cada vegada més divers i multicultural
Maria Berenguer/Ivan Garrido/Laura Serrat
Si hi ha uns edificis que caracteritzen la fesomia urbana de Manresa són les torres de la Font dels Capellans. Aquests edificis imponents es van inaugurar l’any 1975 per acollir famílies vingudes d’arreu de l’Estat, i la seva estrena va suposar la promesa d’un nou futur en un barri que tot just es començava a esbossar. Ara, 50 anys després, els veïns expliquen, en un reportatge audiovisual que ara traslladem al paper, com van ser els orígens del barri i, sobretot, com és la vida en aquestes torres que ja s’han convertit en una part inseparable del paisatge de Manresa.
Durant els primers temps, la necessitat de reclamar serveis que arribaven en comptagotes va crear un sentiment de comunitat entre els veïns que encara es conserva en l’actualitat. «En aquell moment hi havia molt poca cosa i els temps eren difícils, però de seguida es va crear un ambient familiar al barri», explica Maria Alba Sánchez, veïna de la torre 4.
Precisament aquesta vida en comunitat és el que els veïns continuen reivindicant 50 anys després, en un barri que s’ha transformat tant a nivell urbanístic com demogràfic. Actualment, hi viuen 10.781 veïns, de fins a 29 nacionalitats diferents. Les del Marroc, Romania o l’Índia són algunes de les més comunes. «Encara hi ha molts veïns que són de l’època que es va fundar el barri i ens coneixem tots, però també hi ha força gent nova», apunta Merche Zurita, veïna de la torre 9, que ha viscut en primera persona aquest creixement demogràfic que situa com un dels principals reptes garantir la cohesió social.
En aquest sentit, els veïns destaquen el paper aglutinador de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans a l’hora d’organitzar festes i activitats. «Fan ball, cursos de català, àrab, patinatge… Moltes vegades em poso a la finestra i em distrec veient passar la gent», comenta Zurita. Tot i que alguns lamenten la desaparició d’activitats icòniques, molts posen el seu gra de sorra per mantenir la familiaritat al barri. «Jo em vaig apuntar a l’Associació perquè no es deixin de fer les festes i les activitats que ens uneixen. Fem la Castanyada, celebrem el Nadal… Totes aquestes coses, si la gent no participa, es perden», remarca Sánchez.
A banda de l’Associació, els veïns consideren que un dels punts clau és la presència de comerços i locals de restauració com el bar Julia, un dels punts de confluència al barri. «La meva relació amb els veïns és molt bona. A vegades els porto entrepans o cafès sense que m’ho hagin de demanar perquè ja els conec els gustos. També organitzem festes i aniversaris», explica el propietari, que afegeix que els veïns valoren aquesta proximitat.
Les famílies que hi viuen des dels inicis defineixen les torres com un lloc familiar, i és això el que fa que la Font dels Capellans sigui, precisament, la Font dels Capellans.
