Professora de ioga de Manresa: "Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé"
Laura Marín va descobrir la disciplina l'any 2018 en un viatge Oman i, des d'aleshores, ha redirigit el seu camí personal i professional
Em proposa fer l’entrevista assegudes sobre una fusta on acostuma a practicar ioga. Ella s’hi col·loca amb l’esquena recta i una postura natural que mantindrà tota la conversa a l'espai Inspira Ioga, mentre jo faig esforços per no perdre-la. Laura Marín (Manresa, 1997) transmet calma i serenor tant dins com fora de l’estoreta. Va descobrir el ioga l’any 2018, durant un viatge a Oman, a la costa oriental de la península Aràbiga, on encara recorda la sensació després de la primera classe. "Era la festa del xai, davant del mar, amb lluna plena. Semblava una escena d’una pel·lícula de l'Aladdin", recorda. Des d’aleshores, han passat set anys, i assegura que amb el ioga ha guanyat flexibilitat amb el cos, però també amb la ment.
En aquell moment, estava estudiant Negocis i Màrqueting Internacional i, en tornar del viatge, va decidir apuntar-se a classes de ioga. Amb el temps, es va adonar que li agradava més que qualsevol altra activitat i va començar a posar-se reptes, com ara practicar ioga durant els 365 dies de l'any. Però el veritable punt d’inflexió va arribar després de fer un retir al Marroc. "Em vaig adonar que era feliç, però que moltes coses les feia pels altres i, en canvi, el ioga era un camí que havia escollit per mi mateixa. Quan el practicava, em sentia com a casa", recorda.
A partir d’aquell moment, va decidir formar-se com a professora de forma online, mentre ho compaginava amb la seva feina en una empresa de selecció de personal. "Em va resultar molt fàcil perquè hi havia passió al darrere. Si em donaven un llibre, me’n llegia tres", explica. A mesura que s’hi endinsava, va descobrir que el ioga va molt més enllà del cos i incorpora una dimensió filosòfica i espiritual que li ressonava i que la va portar a descobrir la meditació. "Al principi rebutjava molt meditar perquè ho trobava avorridíssim, els minuts no em passaven. Però alguna cosa es va despertar en mi, i ara no puc no meditar".
Després d'aquests anys aprofundint en aquesta pràctica Marín diu que, més enllà dels tòpics de deixar la ment en blanc, "meditar és estar en el present i adonar-te de la grandesa de cada moment". "Només el gest d'observar els pensaments i veure com es repeteixen ja és un primer pas que els fa més petits", apunta.
Actualment, imparteix classes en diversos centres de Manresa, on treballa el ioga vinyasa, que uneix moviment i respiració, i el yin ioga, basat en la medicina tradicional xinesa. "Molts s'apunten per mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé". I per a ella aquest és el millor regal. "Si han après una postura, perfecte, però el que més m'omple és quan surten d'una classe m'abracen i em diuen: 'això és el que necessitava'".
