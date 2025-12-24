Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala
Residents als entorns de la plaça de la Bonavista reclamen "actuacions reals" per acabar amb els aldarulls constants i els actes vandàlics que els crea una "sensació d'inseguretat"
A través d'unes pancartes penjades en un dels immobles afectats, han volgut alçar la veu i fer conèixer els fets com un "acte de protesta pacífica"
"Prou inseguretat, drogues, vandalisme i incivisme". Aquest és el missatge que es pot llegir en unes pancartes que han estat penjades en un edifici del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer de Manresa, a tocar de la plaça de la Bonavista. Amb elles, els veïns volen denunciar públicament els recurrents problemes que, des de fa mesos, provoca un grup de joves que es reuneix a la zona. Al principi, van començar fent soroll al carrer, però darrerament han arribat a forçar la porta d'entrada d'un dels blocs per entrar-hi a dins, embrutar i fer pintades a la mateixa escala.
Els problemes van començar aquest juliol, quan els nois van començar a trobar-se al parc que hi ha a tocar de la rotonda de la Bonavista per beure i consumir algunes substàncies. Segons expliquen professionals del bufet Monell Advocats, com a representants de la comunitat de propietaris dels immobles afectats, des de bon principi els joves ja causaven molèsties perquè posaven música a un volum alt, es col·locaven de tal manera que impedien el pas a alguns veïns i, fins i tot, haurien intimidat algunes noies que hi passaven.
A mesura que ha anat fent més fred, com relata la mateixa font, els joves van començar a trobar-se a dins de la bugaderia d'autoservei que fa cantonada entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. I, mantenint la seva actitud incívica, acostumaven a tancar-se dins de l'establiment i quan algun usuari hi volia entrar, no li permetien el pas.
L'episodi més preocupant per als veïns va ser quan el mateix grup va entrar a l'interior d'un bloc de la carretera del Pont de Vilomara, aprofitant que la porta d'entrada estava oberta. Un cop dins, com detallen els advocats, van passejar-se per les escales, s'hi van quedar a menjar, deixant part de la seva brossa allà mateix, i van fer algunes pintades a les parets. En trobar-se'ls, uns veïns van demanar-los que marxessin de l'immoble i ells els van respondre amb insults i "una actitud amenaçadora".
I no s'acaba aquí, perquè un altre dia que es van trobar la porta tancada, els joves van voler entrar-hi de totes formes i van propinar-li diverses puntades de peu fins a forçar-la i trencar el vidre.
Un acte de "protesta pacífica"
Davant d'aquesta situació que ja s'ha allargat durant més de mig any, els veïns se senten "amenaçats i impotents" per la manca de solucions per part de l'Ajuntament de Manresa i els cossos policials. Per això, els afectats han decidit penjar unes pancartes als balcons com "una forma de protesta pacífica, per visibilitzar el problema i reclamar actuacions reals", com manifesten.
Durant aquests mesos, han alertat la Policia Local i els Mossos d'Esquadra diverses vegades i, de fet, han denunciat tots els fets delictius que han tingut lloc. Malgrat això, lamenten que l'Administració encara no els ha sabut donar "cap resposta efectiva".
En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde i regidor de Governació, Anjo Valentí (PSC), es va reunir el vespre d'aquest dimarts amb una desena de veïns per conèixer de primera mà la situació que estan patint. Com ha avançat a aquest diari, per frenar l'incivisme ha plantejat la instal·lació d'una càmera de seguretat a la zona, una iniciativa que podria suposar una millora, ja que actuaria com un element dissuasiu. També ha afegit que s'investigaran alguns establiments del carrer per corroborar que no venen alcohol a menors ni obren fora de l'horari establert.
