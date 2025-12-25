Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa aplega 300 comensals i un centenar de voluntaris

El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa / Maria Sobrerroca

Maria Sobrerroca

Manresa

El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi ha aplegat aquest dijous 300 comensals i un centenar de voluntaris, a la seu de Sant Egidi de Manresa i a l’escola Joviat, per celebrar la ja tradicional festivitat nadalenca en què l’organització reuneix persones de diferents realitats socials entre les quals ancians, infants, refugiats i nouvinguts. Tots s’han assegut junts a taula per compartir “l’alegria d’una família tan gran com és el món i totes les seves realitats” tal com ha mencionat Pere Sobrerroca durant el discurs fet al brindis. “El dinar de Nadal m’agrada perquè hi trobo lq meva família” hi afegia una de les ancianes convidades. Durant l’àpat s’han servit canelons, pollastre amb panses i prunes i els no menys tradicionals turrons. Per tancar el dinar, el Pare Nadal ha repartit regals per tots els convidats.

Aquest dinar de Nadal, organitzat per la Comunitat de Sant Egidi, no només s’ha celebrat a Manresa sinó que també ho ha fet a Barcelona, Roma, Madrid i altres ciutats del món on Sant Egidi hi és present.

