El govern de Manresa també tomba les al·legacions dels constructors contra els nous tributs

El govern municipal no creu que hi hagi motius justificats per modificar l'augment previst d'impostos i taxes

Imatge d'arxiu d'una obra

Francesc Galindo

Manresa

Les al·legacions presentades per l’Associació de promotors i constructors d’edificis de Catalunya (APCE) contra l'augment d'impostos i taxes previst per al 2026 van ser desestimades per l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem de l'Ajuntament de Manresa. Les al·legacions presentades per la Cambra de Comerç també van ser desestimades.

L'associació de promotors sol·licitava que no s'apliqués l’increment de l’impost sobre béns immobles (IBI), en un context de baixada important dels ingressos per part de les empreses i d’inflació generalitzada.

Però el govern municipal va respondre que aquest increment mitjà del 2,5% és necessari per finançar la depesa prevista al pressupost 2026, aprovat inicialment, i poder portar a terme totes les polítiques, accions i programes previstos per a 2026.

L’anàlisi conjunta de les dades justifica, segons el criteri del govern, l’increment proposat de l’Impost sobre béns immobles per a l’exercici 2026.

Recàrrec per pis buit

En quant que s'incrementin les causes de desocupació dels habitatges en relació al recàrrec de l’IBI sobre habitatges desocupats, el govern va respondre que algunes de les causes de desocupació proposades per l'associació de promotors i constructors ja es preveuen expressament a l’ordenança fiscal, com les que fan referència a la rehabilitació i a la circumstància que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. No obstant això, la norma deixa oberta la possibilitat que els contribuents puguin acreditar altres circumstàncies que impossibilitin l’ocupació efectiva de l’habitatge, les quals seran valorades en la tramitació de l’expedient de declaració de desocupació corresponent.

No existeixen, doncs, segons l'equip de govern raons de caràcter tècnic que hagin de comportar l’estimació de l’al·legació presentada.

Entre altres peticions, també se sol·licita un replantejament del tipus impositiu sobre construccions, instal·lacions i obres, actualment fixat en el màxim permès del 4%. Per a promotors i constructors suposa una càrrega i un clar fre per al desenvolupament de les promocions d’habitatge, incloent-hi evidentment les promocions que incorporin reserves per habitatges protegits.

El govern, però, manté que l’aplicació del tipus impositiu del 4% es considera necessària perquè aquests ingressos estan previstos al pressupost de 2026 i són necessaris per portar a terme la despesa pública prevista.

Tot seguit es va passar a aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2026.

Sobre la desestimació de les al·legacions presentades l’equip de govern hi va votar a favor, Fem i el Front Nacional es van abstenir i Junts i Vox hi van votar en contra.

