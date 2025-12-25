Les 10 notícies més vistes de Manresa aquest 2025 a Regió7
Un repàs ràpid als temes que han aixecat més interès entre els lectors de
El 2025 a Manresa ha estat un any intens, marcat per històries que han colpit i emocionat els lectors de Regió7. Des del comiat de Txell Fusté i Esteve Carbonell després de mesos de recerca als Pirineus, fins a imatges insòlites com un Nou Congost a porta tancada en un partit europeu carregat de tensió. També han emergit relats de lluita i esperança, com el calvari d’una parella manresana per ser a prop de la seva filla acabada de néixer, o de compromís i vocació, amb el relleu generacional als quioscos del Passeig. El balanç del més llegit de l’any també recull pèrdues que han deixat empremta —en l’àmbit empresarial, cultural i educatiu—, reconeixements a gestos de valentia, i motius d’orgull col·lectiu, com l’èxit escènic al Kursaal o l’estrena en català del programa del manresà Jacob Petrus a La 2Cat. Un resum d’un any que explica Manresa a través de les seves persones.
La recerca i els comiats d'Esteve Carbonell i Txell Fusté
Un grup d'excursionistes va trobar l'1 de juny a la part baixa del pic de Rulhe, a l'Arieja, el cos del berguedà Esteve Carbonell, que havia desaparegut juntament amb la manresana Txell Fusté el desembre del 2024 mentre ascendien la muntanya. El d'ella va aparèixer onze dies després va aparèixer el d'ella, posant punt final a una recerca i a una espera de mesos per poder celebrar els corresponents comiats.
La contracrònica del Baxi Manresa-Hapoel, jugat a porta tancada
Grada buida, ampli cordó policial a l'exterior del Nou Congost i una munió de manifestants intentant durant hores que no es disputés el partit. Així va ser l'especial duel entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem de l'Eurocup, que els bagencs es van endur per 101 a 94.
El calvari d'una parella manresana per estar prop de la seva filla, acabada de néixer i ingressada a l'hospital
Després d'una gestació de només 22 setmanes i 6 dies, la parella manresana formada per l'Evelyn i el Carlos van tenir dos malsons: per una banda, estaven pendents de la seva petita, la Melany, ingressada a Sabadell i amb poques possibilitats de sobreviure. I a aquest drama, se'ls va afegir la complicació d'haver de trobar allotjament a prop de la nena, a 45 quilòmetres de casa; i també, durant les dues intervencions que se li van haver de fer a Barcelona. Regió7 va recollir el seu testimoni.
El conseller delegat del grup Oliva Torras mor de manera sobtada a la C-16
Ramon Mandaña, conseller delegat del grup empresarial Oliva Torras, una de les empreses més importants del Bages, va morir el 13 de maig de forma sobtada, als 61 anys, mentre conduïa per la C-16, a Sant Vicenç de Castellet. El seu vehicle va acabar xocant contra la tanca lateral de la via.
Un jove de 20 anys entoma el repte de regentar dos dels tres quioscos del Passeig
De treballar-hi durant una mica més de set mesos fa un any a ser qui el regenta actualment. Aquesta és la curiosa i resumida història d’Imad Boulehoual, un jove santvicentí de 20 anys que després de gairebé set mesos a Suïssa va tornar a Manresa i va veure una oportunitat: aconseguir la concessió dels quioscs de Canaletes i del Quimet.
Reconeixement als agents que van salvar un menor del Cardener
El 20 de maig passat, coincidint amb el Dia de les Esquadres, es va condecorar als agents dels Mossos que van participar en el rescat d'un menor de 13 anys que havia caigut al riu Cardener, a Manresa. "Em va sortir de dins, veia que la nena s'estava ofegant", va recordar un d'ells en declaracions a aquest diari sobre uns fets que van tenir lloc el novembre anterior. Sense voler sortir de l'anonimat, l'agent també va confessar: "Vaig actuar molt més amb el cor que amb el cap".
Adeu als 41 anys del violoncel·lista Peter Schmidt, professor del Conservatori de Música de Manresa durant 8 anys
El reconegut violoncel·lista Peter Schmidt, professor durant 8 anys al Conservatori de Música de Manresa, on també va exercir de cap d'estudis de grau professional, moria el maig d'enguany a l'edat de 41 anys després d'una llarga malaltia provocada per un tumor cerebral. Molt estimat pels seus alumnes i companys, la cerimònia de comiat es va celebrar al tanatori Àltima de Terrassa amb una més que nodrida representació del professorat manresà.
Jordi Bosch posa el Kursaal dempeus
El teatre manresà va ser testimoni el febrer passat d'una de les joies escèniques de l'any, amb una gran interpretació de Mercè Pons i del berguedà Francesc Marginet i un superb Jordi Bosch a Mort d’un comediant, del dramaturg Guillem Clua.
La il·lusió del manresà Jacob Petrus per estrenar programa en català a La 2Cat
'Aquí la Terra', l'espai conduït pel manresà Jacob Petrus, es va estrenar el dilluns 10 de novembre a La 2Cat. Cada tarda, de dilluns a divendres, de 19.35 h a 20 h, el geògraf especialitzat en climatologia, ofereix una mirada inèdita i entretinguda del planeta des de la realitat catalana. I ho fa, parlant, per primera vegada a la petita pantalla, en llengua catalana. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català», deia abans de l'estrena.
Mor Maite Cots, vinculada al món educatiu i associatiu de Manresa
La capital del Bages va perdre l'agost passat la manresana Maite Cots, mestra amb una llarga trajectòria en el món educatiu i associatiu de la ciutat, especialment a través del grup Xàldiga, entitat amb la qual mantenia un fort vincle. També va estar vinculada laboralment a l’escola Vedruna Manresa, on va treballar durant les darreres dècades.
