Llogar bicis elèctriques municipals a Manresa costarà entre 22 i 30 euros al mes
Ja hi ha un centenar de preinscrits i les subscripcions s'hauran de formalitzar a partir de gener
El nou servei de lloguer municipal de bicicletes Baik va cremant etapes i es posarà en funcionament a Manresa l’1 de març amb un cost d’entre 22 i 30 euros al mes, segons la temporalitat que es contracti.
El darrer ple municipal, arran d'una pregunta formulada pel Front Nacional, el regidor de Mobilitat, Carles Garcia, va explicar que hi ha l’estratègia d’anar ampliant els carrils bici de la ciutat, perquè es tracta d’«un repte pendent. Hi estem treballant, de fet ja s’estan executant diferents carrils bici a la ciutat com la connexió de l’Agulla amb la trama urbana, a l’avinguda de l’Esport hi ha un carril, estem treballant també en la connexió Sant Joan-Manresa i el repte pendent és tota la trama més urbana en la qual també hi estem treballant».
El regidor de Mobilitat va voler fer palès que a Barcelona quan van desplegar el Bicing només tenien el 4% de la infraestructura de la qual disposen ara. "També van posar un servei quan encara no tenien tota la infraestructura i una cosa va anar motivant l’altra per anar endavant".
Garcia va recordar que s’ha fet tot un desplegament d’aparcaments per a bicicletes a la ciutat. Va dir que ja hi havia cent preinscrits al servei municipal que ofereix dues-centes bicicletes elèctriques de lloguer. Preinscrits vol dir que es troben en llista d’espera per després formalitzar la subscripció els mesos de gener i febrer, pel que fa al servei de llarga durada.
Prova prèvia
El mes de febrer, els primers 50 subscrits podran tenir una bicicleta perquè puguin posar a prova el servei i suggerir millores.
Les tarifes van de 22 a 30 euros al mes, segons la quantitat de temps contractada. A aquestes quantitats s’han d’afegir qualsevol extra addicional que es vulgui contractar, com la cistella, la cadira o miralls.
El lloguer a partir del mes de març serà en dues modalitats: turística o en terminis de llarga durada per desplaçar-se per Manresa o per la rodalia de la ciutat.
Qui vulgui llogar una bici s’haurà d’adreçar a l’oficina de turisme de la plaça Major o a la que s’obrirà a la plaça Bages. El turista tornarà la bicicleta passades unes hores o uns dies mentre que els que la vulguin per terminis de llarga durada se l’enduran a casa fins que expiri el termini pactat.
Aquest model híbrid s’ha presentat com a «pioner a l’Estat». El servei batejat com a Baik serà gestionat per l’empresa especialitzada Cooltra. L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem afirma que «suposa la materialització d’una de les apostes estratègiques del mandat per transformar la mobilitat a la ciutat i oferir alternatives reals al vehicle privat».
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala