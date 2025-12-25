Tradició i família guanyen a l’hora de celebrar el Nadal a casa nostra
Vint persones lligades a àmbits diversos de les comarques interiors expliquen com passen les festes
Per a la gran majoria, són dies per estar a casa i desconnectar de les obligacions
G. Camps/A. Izquierdo/S. Paz/J. Escudé/A. Costa/M. Spa
Les festes de Nadal són una ocasió que la majoria de persones, especialment les que tenen una agenda molt atapeïda durant la resta de l’any, aprofiten per retrobar-se amb la família sense presses i per seguir fil per randa el que marca la tradició, principalment en el tema gastronòmic. Per a molts, per Nadal no pot faltar l’escudella de galets i, per Sant Esteve, els canelons. Pel que fa als costums, amb canalla o sense, fer cagar el tió no falla.
Regió7 ha demanat a vint persones d’àmbits diversos de les nostres comarques com pensen celebrar aquests dies. Per a molts són una oportunitat immillorable per reunir-se amb la família al voltant de la taula. Hi ha, però, qui té lluny els de casa. En aquest cas, com li passa al rector de la Seu i del Carme de Manresa, el ruandès Jean Hakolimana, mossèn Joan, aquestes festes té sopars cada dia amb amics de Manresa i de Santpedor que l’han convidat.
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, aprofitarà el cap de setmana per fer excursions amb amics de la universitat per la Cerdanya. Anjo Valentí, regidor d’Esports de Manresa, i el berguedà Abel Garcia, secretari general d’Esports, no deixaran de fer esport tot i les festes. L’exalcalde de Puigcerdà i actual director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira, ho compaginarà amb una de les seves grans passions, els concerts de música, i moltes de les persones consultades es posaran el davantal per cuinar per a la família. És el cas del regidor manresà Ramon Bacardit i de la presidenta de la protectora d’animals de Manresa, Rafaela González. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, fa l’amic invisible i l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, diu que el dia de Reis és un dels més especials perquè es reuneix amb una trentena de familiars.
Marc Aloy
Alcalde de Manresa
«Fa molts anys que fem l’amic invisible»
«El celebro amb la família. Fem cagar el tió, fem el pessebre, mengem escudella, canelons per Sant Esteve… Fa molts anys que fem l’amic invisible. De petit, l’acompanyàvem d’un joc en què cada membre de la família havia d’endevinar quants dies havia plogut aquell any».
Sor Lucía Caram
Monja i activista social
«El dia 25 anirem a visitar els ferits»
«Em quedaré al convent i tindrem la missa de Nadal a les 8 del vespre, després fem una xocolatada ràpida i un sopar amb les monges i 30 persones de moltes nacionalitats: Ghana, Ucraïna, Colòmbia, Argentina. El dia 25 anirem a visitar els ferits que hem portat d’Ucraïna».
Roser Alegre
Regidora a Manresa
«Pujaré al Collbaix per veure el pessebre»
«Faig el 25 amb els de casa perquè tinc un nebot petit i fem el cagatió. Una tradició que mantinc el 25 o 26 és pujar al Collbaix a veure el pessebre. Marxaré uns dies a Pamplona i per Reis ens tornem a trobar amb la família i vaig a veure la cavalcada amb amics que tenen criatures».
Joan Grau
President de Càritas Manresa
«Si fem una sortida serà per la zona»
«Estaré gaudint amb la família d’aquestes festes. El dinar de Nadal del 25 som 19. Si fem una sortida serà per la zona. La meva esposa canta a la Capella de Música de la Seu i als Cantaires i Avinyó i ens alternarem entre Avinyó i Manresa. El 25 actuarà a l’església d’Avinyó».
Anjo Valentí
Regidor a Manresa
«Nadal amb la família i Sant Esteve fent esport»
«Nadal amb la família i Sant Esteve fent esport per cremar els torrons. Per Cap d’Any, sopar amb amics i, com a regidor de Seguretat Ciutadana, pendent que sigui una nit sense incidents. El primer dia de l’any aniré a buscar la filla a l’aeroport, que ve a passar uns dies».
Mn Joan Hakolimana
Rector de la Seu i el Carme
«Tinc moltes invitacions per anar a sopar»
«Tinc moltes invitacions a Manresa i a Santpedor, on vaig estar anys, i, a partir d’avui [dilluns] fins a no sé quan, no soparé a casa. Abans de la missa del Gall estic convidat, el 25 tinc tres misses i un dinar, i per Sant Esteve, dues perquè soc rector de la Seu i el Carme i m’he de repartir».
Joan Vila
Regidor a Manresa
«El celebro seguint totes les tradicions»
«Celebro Nadal a Manresa i seguint totes les tradicions. La nit de Nadal, el dia de Nadal i Sant Esteve amb els canelons. La meva família ens ajuntem uns 27-28 i busquem un espai per ser-hi tots i gaudir. El dia 24 també celebro l’aniversari de casament. Són dates que ens agraden».
Ramon Bacardit
Regidor a Manresa
«Són dies en què aboco tot el que sé a la cuina»
«Soc molt tradicional. El dia de Nadal fem dinar de família a casa meva, amb tots els que poden venir, ja que tinc gent voltant pel món. Aquest any serem uns 24. Són dies en què aboco tot el que sé a la cuina. El dia 28 m’agrada molt fer bromes i la nit de Reis també és molt especial».
Sergi Perramon
Regidor a Manresa
«Abans de fer cagar el tió cantem cançons»
«Passaré el Nadal amb la família, a casa meva, a les Escodines. Som de fer cagar el tió el 25 de desembre. Per motivar-lo, abans pugem amb la canalla a les habitacions i cantem cançons. Entre els temes que no poden faltar hi ha l’himne del Barça, Els Segadors i l’himne del Baxi».
Rafaela González
Presidenta de la protectora d’animals de Manresa
«M’agrada molt la cuina i celebrar-ho a casa»
«Farem el Nadal a casa amb dinar i sopar. Som 23 i avui [dilluns] he començat a fer l’escudella. Farem cagar el tió per als nets i hi haurà alegria, bon menjar i jocs. De bon matí aniré a la protectora i a casa també tinc un bon grapat d’animals. M’agrada molt la cuina i celebrar-ho a casa».
Esteve Pintó
President de Pimec Cat. Central
«És el moment d’estar amb la família»
«A casa ho celebrem tot. Aquests dies són un bon un moment per replegar-se amb la família, per fer balanç de l’any, per pensar en les coses que valen la pena i per proposar-nos un any vinent amb força, sobretot amb la unió de la família i dels amics».
Sílvia Gratacòs
Presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa
«Per Sant Esteve som molts a dinar»
«Passem la nit del 24 i el 25 en família, un any a Manresa i un altre al País Basc. Per Sant Esteve, que ens reunim amb la meva família materna i som molts, sempre anem a dinar al mateix restaurant de Santpedor. El Cap d’Any el passarem amb uns amics».
Ivan Sànchez
Alcalde de Berga
«Amb un nen de 2 anys es viu intensament»
«Amb un fill de dos anys visc intensament les festes nadalenques. Abans, amb la meva parella aprofitàvem aquests dies per fer un viatge llarg, però ara amb el nen fem el tió, els Reis... i organitzem una escapada a alguna casa rural amb la família per gaudir junts de Nadal».
Albert Piñeira
Casa de Perpinyà
«Tradició, feina i viatges culturals»
«Aprofitaré les festes de Nadal per combinar tradició, cultura i activitat institucional amb viatges culturals». Aquests dies «he rebut un cor cerdà a Perpinyà i també he visitat Viena, on he pogut gaudir de concerts de música, que és una de les meves passions».
Judit Gisbert
Alcadessa de Solsona
«Un dels dies més especials és el de Reis»
«El Nadal són dies d’estar amb la família i de gaudir. Sobretot, de poder parar quan tens una agenda com la meva. Per a mi, un dels dies més especials és el de Reis. Tinc una família materna molt extensa, més d’una trentena de persones, i aquest dia ens trobem tots.
Abel Garcia
Secretari general d’Esports
«Uns dies a Bagà, en família i fent esport»
«Soc berguedà. Part de la meva família és de Bagà, on se celebra la Fia-faia i on passem uns dies de les festes de Nadal. Les celebro compaginant-ho amb les obligacions institucionals, perquè l’esport no para. Intento estar el màxim possible amb la família i fer esport».
Eloi Hernàndez
Alcalde de Fonollosa
«És l’època de l’any que més m’agrada»
«Celebro Nadal en tota la seva esplendor, a un nivell molt familiar, perquè, de fet, és l’època de l’any que més m’agrada. És un Nadal molt de família, molt de poble, de Fonollosa, de tradicions, de Pastorets, de pessebres, de la Nit Viva i de molts àpats familiars».
Oriol Ribalta
Alcalde de Sallent
«Passaré les festes en família i amb amics»
«Passaré Nadal i Sant#Esteve entre Sallent i a Cabrianes amb la família, i a la tarda, algun dels dos dies aniré a casa d’uns amics a fer tertúlia o a jugar a jocs de taula. El cap de setmana em retrobaré amb companys de la universitat per fer excursions per la Cerdanya».
Esteve Soler
Director del festival Clam
«El sentit de Nadal és anar a veure la mare»
«La meva mare fa anys que té Alzheimer i tot i que no ens reconeix, el que em fa més il·lusió és anar-la a veure el dia de Nadal a la residència, ser-hi present. Crec que expressar aquest afecte defineix el que signifiquen aquestes festes, el que li dona tot el sentit».
Sílvia Sanfeliu
Directora i presidenta d’Òmnium
«Aquests dies els viuré en família i treballant»
«Tradicions i família els tres dies de guardar, i feina a partir de dissabte, quan estrenem i engeguem les 16 funcions d’El meu primer Nadal al Kursaal. I molt contenta! A casa som molt de mantenir tradicions i encara que els nebots ja són grans continuem fent cagar el tió».
