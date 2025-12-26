Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: "Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur"
Diu que "és quan pares i tens moments de calma que t’adones que trobes a faltar ser a casa i aquella familiaritat"
Des que va arribar a Itàlia, el manresà Arnau Bergas (2002) ha descobert que en italià Pare Nadal es diu "Babbo Natale" i que hi ha tradicions pròpies com la celebració de Santa Llúcia. En canvi, costums com l’arribada dels Reis Mags o menjar canelons per Sant Esteve els resulten llunyans. "Tot i això, la part de reunir-se amb la família no canvia", assegura. Gairebé un any i mig després d’haver començat un màster en Telecomunicacions a Milà, té clar que aquest any agafarà un vol aquest mateix dissabte per celebrar el Nadal amb els seus. "Tinc companys de Sud-amèrica que ho tenen molt més complicat per la distància, i la veritat és que a mi se’m faria molt dur si no pogués venir".
Bergas es va traslladar a Itàlia el setembre del 2024 amb l’objectiu de canviar d’aires. "Havia fet tota la carrera a Barcelona i em feia il·lusió viure noves experiències". En el moment de marxar, diu que hi havia tants estímuls que gairebé no va ser conscient de la distància amb la família, "però és quan pares i tens moments de calma que t’adones que trobes a faltar ser a casa i aquella familiaritat". Tot i això, assegura que ha trobat catalans, espanyols i gent d’altres parts del món amb qui ha fet amistat. Si pensa en el futur, li agradaria tornar, però no descarta seguir el seu instint explorador i descobrir més països.
