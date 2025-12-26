Arrenca el Campi qui Jugui de Manresa: dates, horaris i tot el que necessites saber de la 40a edició
El saló de la infància i la joventut de la capital del Bages compleix quatre dècades més viu que mai
L’any 1985 un grup de manresans inquiets i amb ganes de fer coses per la ciutat que formaven part de Jove Cambra de Manresa van impulsar de forma voluntària el que llavors es va batejar com Campi qui Jugui. D’això fa exactament 40 anys, i el Campi s’ha convertit en una de les cites ineludibles de Nadal a la capital del Bages. Des de llavors han passat pel saló de la infància i la joventut més de mig milió de persones, i s’hi han organitzat 1.200 activitats.
El saló de la infància i joventut de Manresa se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener al palau firal. Pensat per a nens i nenes d’1 a 12 anys, estarà obert cada dia de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, excepte el dia 31 de desembre, que tancarà mitja hora abans.
Eix temàtic
Per commemorar aquests 40 anys, es recuperaran algunes de les activitats que han tingut més èxit al llarg de tot aquest temps. També s'incorporaran novetats, però l’eix temàtic d’enguany serà un recorregut lúdic i emocional per les quatre dècades d’història, com ara un espai expositiu amb els cartells de totes les edicions del Campi qui Jugui, inclòs el cartell especial del 40è aniversari, que ha creat l’artista Eduard Sisquella Vilà.
Entre les activitats que es recuperen d’anys anteriors hi ha la trobada de vehicles d’emergències el dia 30 de desembre, durant la qual infants i joves podran pujar i descobrir les interioritats de vehicles de policia, ambulàncies i bombers. A més, podran conèixer de prop l’Otto, el gos de la Policia Local de Manresa, així com gossos de rescat de Creu Roj. També hi haurà l’activitat de la verema que permetrà als participants del saló a aixafar raïm.
S'amplia el Campi Xics
A l’exterior del palau firal hi haurà els tradicionals circuits d’aventura, com acostuma a passar cada any. A l’interior els organitzadors han decidit ampliar l’espai i les activitats adreçades especialment als nens d’1 a 3 anys, el Campi Xics, tenint en compte que es tracta d’un públic fidel i molt nombrós. Al mateix temps es manté un equilibri amb les ofertes per a la resta de grups. A més a més, s’aposta per la inclusió de les famílies mitjançant la creació d'espais intergeneracionals on els adults podran compartir jocs i activitats amb els seus fills i filles.
Els espectacles en viu guanyaran protagonisme. Aquest any, hi haurà la visita de la fada Belluerna el dia 28 de desembre, que compartirà les últimes hores de la seva estada a Manresa amb els infants abans de tornar a marxar de viatge, i també la visita de la colla castellera Tirallongues. La gresca al Campi està assegurada una festa de Cap d’Any, una de benvinguda al 2026, un bingo familiar especial del 40è aniversari, una Discocampi i el concert de final de festa amb el grup Xiula. Durant els dies del saló, els infants també podran gaudir d’actuacions d’entitats culturals locals. Són espectacles i propostes que formen part de les més de 30 activitats programades al saló.
Entre aquestes hi haurà les sessions de maquillatge, el joc creatiu Kapla amb peces de fusta, un Photocall amb motius del 40è aniversari, tota mena de tallers creatius, inflables per saltar i escalar, la pista americana gegant, el sorral, un circuit de psicomotricitat per als més petits o activitats esportives. També es convidarà els infants a construir, des de la seva perspectiva, una ciutat més justa i respectuosa, i hi haurà el corral d’en Pau, un espai on els més petits es convertiran en grangers i exploradors del món rural.
El saló tindrà serveis addicionals de bar i restauració, espai de lactància i canviador per a nadons, pàrquing gratuït, servei de guarda-roba, zona de pícnic, i màquina de venda de productes de comerç just. Un bus urbà connectarà cada 30 minuts el centre de Manresa amb el palau firal.
Com a novetat per a aquesta edició, es preveu implementar noves mesures d'inclusió amb la finalitat d'obrir el saló a tots els infants, independentment de les seves necessitats i característiques. Així per exemple hi haurà una jornada amb baixos estímuls sensorials la tarda del 29 de desembre, on no hi haurà música, megafonia ni llums estroboscòpiques, i la incorporació d’un espai calma, una sala tranquil·la, dissenyada per ser un espai segur per a infants i famílies més sensibles als estímuls, on puguin descansar o reduir l'estimulació sensorial.
Venda d’entrades
Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web campiquijugui.cat. Cada dia es reservaran unes quantes entrades per vendre-les presencialment al saló, però donada l’alta demana i la limitació d’aforament, l’organització recomana comprar-les per internet. Els preus per les entrades seran: per als nadons de mesos, gratuït; per a infants d’1 a 3 anys, 3 euros; per a infants i adolescents de 4 a 16 anys, 6 euros; i per a les persones de més de 16 anys i adults, 2 euros.
Valors i xifres de 40 anys
Al llarg d’aquests 40 anys, el Campi qui Jugui ha contractat més de 3.000 monitors i monitores, joves que, en moltes ocasions, han trobat en el saló un dels seus primers contractes laborals en el món del lleure. Cada edició ha comptat, a més a més, amb un mínim de 30 activitats diverses, el què significa que al llarg dels 40 anys s’han organitzat 1.200 activitats. Pel que fa al nombre de visitants, el Campi qui Jugui ha rebut més de mig milió de persones.
En un context social en constant evolució, el Saló de la Infància ha assumit la responsabilitat d'anar més enllà de l'oferta d'oci i entreteniment, segons l’organització. Per això, en els darrers anys, el Campi qui Jugui ha apostat per la transmissió de valors fonamentals, convertint la seva proposta en una oportunitat d'aprenentatge i reflexió per a les famílies i, especialment, per a les noves generacions. La programació del saló ha estat sempre dissenyada per fomentar valors com el comerç just, la solidaritat, la sostenibilitat i el respecte a la diversitat.
El Campi qui Jugui és un projecte compartit entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Campi qui Jugui, formada per personal voluntari vinculat a l’educació en el lleure, la pedagogia i el món associatiu, amb el suport a la coordinació i contractació del CAE.
Aquest 40è aniversari, el Campi qui Jugui vol reconèixer la tasca de totes les i els voluntaris, professionals i institucions que han contribuït a fer possible el creixement i la continuïtat del saló al llarg de quatre dècades.
L’Associació Campi qui Jugui va néixer el 1997 per cobrir el buit que va deixar Jove Cambra, creadors del saló. Després d’organitzar-lo durant més de 10 anys, va cedir el projecte a la ciutat, ja consolidat.
