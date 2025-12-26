Més imatges impossibles de Manresa
Semblen una sola fotografia, però estan confegides a base d’acoblar diverses imatge utilitzant tecnologia digital per donar realisme a una visió impossible per a l’ull humà de 180 graus
El veterà fotògraf Joaquim Vert i la seva filla Montse Vert han augmentat el catàleg d’imatges impossibles de Manresa amb tres noves composicions.
Impossibles, perquè malgrat semblar una sola imatge estan confegides a base d’acoblar diverses fotografies utilitzant tecnologia digital per donar realisme a una visió impossible per a l’ull humà de 180 graus.
La Processó, la Via de Sant Ignasi i el Pont Llarg
En aquest cas, els professionals ofereixen una composició sobre la Processó de Divendres Sant a Manresa de l’any 2025, quan es va commemorar el 25è aniversari de la seva recuperació.
Mostra la sortida del pas de la Macarena detingut mentre es canta la saeta que li ofereixen.
Està formada per dues imatges verticals acoblades. Aquesta ha estat la composició que s’ha fet servir per confeccionar els dos mil calendaris per a l’any 2026 que ha repartit l’Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants.
La segona imatge mostra la Via de Sant Ignasi, la passarel·la, el pàrquing Centre Històric, l’edifici de l’Aranya, amb dependències de la Generalitat i mesquita i el camí de la Cova. Ha estat realitzada amb quatre imatges horitzontals acoblades.
Finalment, hi ha una imatge total del Pont Llarg, al barri de la Mion-Puigberenguer-Poal de Manresa amb dues imatges horitzontals acoblades.
Fotografia Vert ofereix tota mena de reportatges de foto i vídeo, des d’esdeveniments fins a sessions d’estudi, així com fotos per carnet a l’instant, serveis digitals i venda de material fotogràfic.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut