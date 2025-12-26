Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
Va marxar de la capital del Bages quan tenia 18 anys i, tot i que hi va tornar temporalment i també va residir a Girona, va acabar fent vida a la Ciutat Comtal
El manresà Santi Serra Cullell va morir aquest dijous als 77 anys. Serra va presidir durant més de deu anys l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar de Barcelona i es va presentar com a número 18 en les llistes municipals de BComú en les darreres eleccions. Quan tenia 18 anys es va instal·lar a Barcelona per estudiar i treballar i, si bé va tornar a la capital del Bages coincidint amb el naixement del seu fill Marc, al cap d'un temps va tornar a la Ciutat Comtal. Tot i això, va mantenir els vincles amb Manresa on, tal com va explicar en l'entrevista que li va fer Regió7 fa onze anys, "tinc parents, encara. Hi vaig per Nadal, per Reis. M'agrada arribar abans d'hora i passejar pel Pòpul, el Carme, els Infants, la carretera de Vic, el Born... Sempre trobo algú a qui saludar".
Serra va viure de menut a la plaça Major de Manresa, tocant el carrer de Sobrerroca. Va ser monitor de les colònies que muntava el seu pare a Vilada com a president de Càritas; va estudiar a La Salle, a l'Acadèmia Menéndez Arango i anava amb la colla de l'Estudiantina Manresana. Als 18 anys, l'estiu del 1969, va anar a Barcelona a estudiar i treballar amb l'arquitecte Jaume Gil i Mestres. Va passar per l'escola Massana i la Llotja per formar-se i va treballar de delineant en despatxos d'arquitectes. També va fer de comercial industrial de pladur. Va compartir pis amb els arquitectes manresans Ton Baraut i Quico Mestres i es va implicar amb el PSUC. Va viure deu anys a Girona per temes de feina, va treballar al diari El Punt i va tornar al món de la construcció on els anys 90 va entrar a l'empresa Uralita per vendre Pladur.
A Sant Andreu des del 1990
El 1990 es va instal·lar al barri de Sant Andreu i el 1994 es va casar en segones núpcies. Allà, es va començar a implicar en l'activisme veïnal. Un cop jubilat va estudiar Humanitats a la UB i era membre d’Òmnium Cultural. Al llarg de la seva vida es va implicar en diverses lluites, com la demanda d'un espai a l'antiga caserna militar a Sant Andreu; en els talls a la Meridiana per rebutjar la sentència del judici del procés, i en la demanda perquè la vella estació de Renfe de Sant Andreu Comtal es convertís en un equipament públic. Va estar implicat en la Marea Pensionista a través de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dissabte, a 1/4 de 12 del migdia, al tanatori de Sant Andreu.
