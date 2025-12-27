El Campi dels 40 anys obre amb aigua i il·lusió
La pluja endarrereix la posada en marxa de les atraccions a l’aire lliure però no aigualeix l’arrencada d’una nova edició al Palau Firal
Hi ha hagut un abans i un després de la pluja en la jornada inaugural del Campi qui jugui dels 40 anys: la posada en funcionament de la tirolina ha il·luminat el rostre de nenes i nens, pendents que el cel no fes més la guitza i poguessin entrar en acció les activitats a l’aire lliure. L’aigua tampoc ha deslluït la tallada de cinta protocol·lària ni la fotografia de les autoritats i els organitzadors amb un pastís gegant que no era comestible, però saludava una fita increïble: quatre dècades del parc infantil que per Nadal cada any congrega milers d’infants i adolescents.
«Tenim prop de vuitanta monitors i tres persones coordinant el Campi in situ, a més del suport del CAE, el personal de taquilles, accessos, les entitats, ...» explicava Lluís Thomen, director de l’Associació Campi qui Jugui que munta l’esdeveniment braç a braç amb l’Ajuntament de Manresa. Tot i que plovia amb ganes, poc després de les quatre de la tarda ja s’havia format una cua de trenta metres per accedir a l’interior del Palau Firal, on els estands de les atraccions ho tenien tot a punt.
«El Campi demostra el compromís de la ciutat amb la nostra infància», ha comentat l’alcalde Marc Aloy: «va néixer en els inicis de la democràcia i ha anat creixent i reinventant-se». No cal ni dir que els infants dels anys 80 eren diferents dels tecnificats nens i nenes del 2025. Internet, quan el Campi es va posar en marxa, l’any 1985, per al gran públic no existia.
«La plaça de Nadal, a Sant Domènec, i el Campi es retroalimenten», ha explicat la regidora d’Infància i Joventut, Isabel Sánchez, referint-se als tallers que es fan al centre de la ciutat recordant a petits i grans que poden pujar al Palau Firal. En aquest sentit, aquest diumenge, de les 16 a les 20.30 h, la Fada Balluerna visitarà el Campi, igual que ho faran els membres de la colla castellera Tirallongues. També hi ha una carpa amb realitat virtual i uns autos de xoc amb la particularitat que «són ecològics, ja que s’accionen amb els pedals». Tot plegat contribueix al fet que «el Campi sigui un dels parcs més antics de Catalunya».
Més de mig milió de visitants
Segons dades de l’organització, al llarg de quaranta anys han passat pel Campi més de mig milió de persones i s’han muntat 1.200 activitats. Es diu aviat, però aquestes xifres demostren el poder de convocatòria d’un projecte que es desplega enguany per l’interior i l’exterior del Palau Firal.
El Campi estarà obert fins al 4 de gener, cada dia de 16 a 20.30 h, si bé el 31 de desembre tancarà a les 20 h després de la festa de Cap d’Any infantil. El dia abans de la Cavalcada de Reis, el grup Xiula posarà la rúbrica al 40è aniversari amb un concert. Les entrades van de 2 a 6 euros i es poden comprar a taquilles i a campiquijugi.cat.
