«No és només per a nens petits»
El principal responsable del parc infantil valora que l'organització s'ha sabut adaptar als nous temps
A Lluís Thomen li brillen els ulls parlant del Campi. Fa vint-i-nou anys que és al capdavant d’una potent organització que fa xalar milers de nens i nenes i creu que «trenta anys seria una bona xifra» a la qual aspirar.
Quatre dècades de Campi: impacta, aquesta dada?
No hi ha paraules. Els primers anys ho va organitzar Jove Cambra i des d’en fa trenta ho porta l’Associació Campi Qui Jugui, i encara que plogui, avui celebrem els quaranta anys amb més activitats que mai i un esforç molt gran. I l’important és que l’associació es va regenerant, hi ha relleu.
Pensar en el lleure dels nens i els preadolescents als anys 80 no és el mateix que fer-ho per als del 2025. Hi ha molt canvi?
No té res a veure, nosaltres fem una aposta molt gran per captar els preadolescents, hem posat una carpa a l’exterior amb realitat virtual i consoles d’última generació, i també hem fet una aposta per les proves d’aventura amb un circuit a l’exterior.
El risc és que el Campi faci la sensació que és només per nens petits?
Lluitem contra aquesta conclusió, tot i que no ignorem que la venda de tiquets diu que la franja d’1 a 5 anys és la més gran. Però tenim circuit d’eslot, aventura, els autos de xoc, la carpa, ...
