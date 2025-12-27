Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

«No és només per a nens petits»

El principal responsable del parc infantil valora que l'organització s'ha sabut adaptar als nous temps

Lluís Thomen porta vint-i-nou dirigint el Campi qui Jugui

Lluís Thomen porta vint-i-nou dirigint el Campi qui Jugui / OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Manresa

A Lluís Thomen li brillen els ulls parlant del Campi. Fa vint-i-nou anys que és al capdavant d’una potent organització que fa xalar milers de nens i nenes i creu que «trenta anys seria una bona xifra» a la qual aspirar.

Quatre dècades de Campi: impacta, aquesta dada?

No hi ha paraules. Els primers anys ho va organitzar Jove Cambra i des d’en fa trenta ho porta l’Associació Campi Qui Jugui, i encara que plogui, avui celebrem els quaranta anys amb més activitats que mai i un esforç molt gran. I l’important és que l’associació es va regenerant, hi ha relleu.

Pensar en el lleure dels nens i els preadolescents als anys 80 no és el mateix que fer-ho per als del 2025. Hi ha molt canvi?

No té res a veure, nosaltres fem una aposta molt gran per captar els preadolescents, hem posat una carpa a l’exterior amb realitat virtual i consoles d’última generació, i també hem fet una aposta per les proves d’aventura amb un circuit a l’exterior.

El risc és que el Campi faci la sensació que és només per nens petits?

Lluitem contra aquesta conclusió, tot i que no ignorem que la venda de tiquets diu que la franja d’1 a 5 anys és la més gran. Però tenim circuit d’eslot, aventura, els autos de xoc, la carpa, ...

TEMES

