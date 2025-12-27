Nadal a Manresa: fins quan pots visitar la Fada Belluerna?
El centre neuràlgic de l’activitat nadalenca ha arribat enguany amb una proposta més estudiada i atractiva
La plaça de Sant Domènec de Manresa torna a acollir aquestes festes la Plaça de Nadal. Enguany, ha arribat amb una novetat destacada: un nou personatge adreçat als més petits que respon al nom de la Fada Belluerna. La fada té una caseta molt ben guarnida a la plaça, on és cada dia fins al 6 de gener, de 6 de la tarda a 8 del vespre. A més, fins al 24 de desembre, a les 6, convida els infants a encendre el calendari d’advent amb ella.
Aquest any, la Plaça de Nadal ha resultat més encertada que l’any passat, en què el relleu de la pista de gel va ser decebedor. La pista de gel es va estrenar a Sant Domènec l’any 2016. Amb anterioritat va estar a la plaça d’Europa i a la de la Font de les Oques. Per decisió de l’Ajuntament, que va instar la UBIC a buscar una alternativa més en sintonia amb la situació de canvi climàtic, de crisi energètica i de sequera, l’any passat es va prescindir de la pista. En el seu lloc es va instal·lar a Sant Domènec un escenari, una cúpula amb activitats a l’interior per a la canalla i una mena de passarel·la il·luminada per tapar la font per fer-se selfies. No va agradar i fins i tot l’Ajuntament va admetre que calia millorar.
Enguany, en la inauguració de la Plaça de Nadal ja es va veure que era una altra cosa. Com a atraccions hi ha un tobogan gegant, que es pot baixar d’11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre, i uns cavallets que funcionen amb el mateix horari. Totes dues són activitats de pagament.
El que crida més l’atenció de grans i petits és la decoració de les casetes que hi ha distribuïdes per l’espai perimetrat: la que acull activitats del Campi qui Jugui els dissabtes i diumenges, d’11 del matí a 1 del migdia i, des del 22 de desembre i fins al 4 de gener, cada matí; i les tardes de dilluns a diumenge, de 2/4 de 6 a les 7, i els divendres, dissabtes i diumenges a partir del 22 de desembre fins a les 8 del vespre. La caseta on la Fada Belluerna (que ha arribat a Manresa amb un conte de la seva història que es va repartir per les escoles i que es pot comprar a la plaça i a qui acompanya el Follet Boet) rep els infants que la volen saludar i fer-s’hi fotos, i dues paradetes amb taules i bancs al costat. Agrada, però hi ha qui troba car el preu del tobogan i que l’espai en general queda massa tancat i reduït. També es troba a faltar més varietat a les parades, a més de productes de Comerç Just i empanades.
El 28 de desembre i el 3 de gener hi haurà exhibició de swing amb Bon Hop de Swing, i el 3 de gener, en aquest cas al matí, malabars amb La Crica.
Plaça de Nadal
Plaça Sant Domènec
Dates: fins al 6 de gener
Horari: d’11 del matí a 8 del vespre
Entrades: només els cavallets i el tobogan són activitats de pagament.
