Nadal de 'thrifting': regals de segona mà, però amb estil
La tendència de reaprofitar objectes en bon estat s'estén per l'estalvi que suposa i el compromís amb la sostenibilitat
M. FRANCÉS
L'Anna va passar les vacances de Nadal de 2024 amb els amics i la família. I, si fa o no fa, durant les festes de 2025 està gaudint de la mateixa companyia i està portant a terme activitats similars: àpats abundants, esport de muntanya i tradicions. Entre aquests costums, hi destaquen els regals. En aquest punt és on s'ha produït el canvi més gran respecte la temporada passada.
"Entre la nit de Nadal i el matí de Reis, l'Albert i jo ens vam gastar un miler d'euros", recorda. L'Albert és el seu company i, després de tres cursos de relació, el mes de setembre van començar a conviure en una casa de lloguer a Barcelona. La mare i la germana petita de l'Anna resideixen a poca distància del seu nou domicili; els pares de l'Albert, ja jubilats, passen mig any a l'Alt Urgell i l'altre mig, a Lleida.
Segons revelen aquests dos enginyers que superen per poc la trentena, el Nadal de 2025 està sent "exemplar" pel que fa a les despeses. "La meva família sempre ha estat molt convencional, però els pares de l'Albert són una mica... hippies", fa broma l'Anna. En aquesta ocasió, la parella ha reproduït algunes de les seves accions i s'ha decantat majoritàriament "per regalar objectes de segona mà, reutilitzats o fabricats per nosaltres mateixos", explica ell.
L'Albert fa la llista dels obsequis que ha lliurat a uns quants privilegiats "del cercle més proper": "Una bicicleta de muntanya que no he tocat en dos anys, tres samarretes antigues del Barça, una col·lecció de vinils que no escolto perquè no tinc plat per punxar-los al pis i el capçal del llit dels meus avis, massa gran per a la nostra 'habitació".
Els destinataris, afegeix, "se n'han alegrat més que si els hi hagués comprat productes per estrenar". La seva companya ha seguit aquest camí: "Joguines que teníem al traster per als nostres nebots, un parell de pòsters de París d'una botiga en liquidació i un ordinador que no necessitaré més perquè aquest any l'empresa me'n donarà un per treballar", enumera.
"Per a l'amic invisible, vaig preparar torrons artesans, i estaven molt bons!", recalca la jove. Ella i el seu xicot defensen la posició "tant per l'estalvi com per la sostenibilitat", com assenyala l'Albert. "Quan vaig estudiar a Anglaterra, ja hi havia moltes persones que practicaven el thrifting", això és, "compres i regals de segona mà, però amb estil", sovint "amb un toc vintage", matisa.
Els càlculs dels tècnics de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) per al Nadal de 2025 situen la mitjana dels espanyols prop dels 800 euros. "Malgrat que respectem el que faci la gent, nosaltres ens sentim més còmodes ben lluny del consumisme", conclou l'Anna, que, com l'Albert, continua acceptant regals nous, tot i estar convençuda que en poc temps més i més ciutadans "faran com nosaltres".
