Agost: El mes de l'adeu a la parella desapareguda al pic de Rulhe
ANUARI 2025: Un comiat per homenatjar la manresana Txell Fusté i el berguedà Esteve Carbonell
Familiars de la manresana i el berguedà que van perdre la vida al pic de Rulhe van recordar la seva vitalitat
El 2025 ha estat l’any en què família i amics es van poder acomiadar de la manresana Txell Fusté i el berguedà Esteve Carbonell, que van ser trobats sense vida al cim Rulhe, al Pirineu francès, mig any després de la seva desaparició, en una jornada de vent i neu. Les cerimònies de comiat pels dos excursionistes van mobilitzar una gentada per dir l’últim adeu a la parella i recordar la passió que sentien tots dos per la muntanya i l’amor que contagiaven entre els seus.
Van ser moltes les persones que van voler fer costat a la família i retre homenatge als difunts en dues cerimònies diferents que, en tots dos casos, van mostrar la forma en què es feien estimar els desapareguts en les diferents esferes de la seva vida. Fusté, de 52 anys, era directora del centre Entrena Diferent i Carbonell, de 46 anys, era enginyer elèctric a la Constructora de Calaf.
Els excursionistes es van localitzar sense vida el passat mes de juny, després de sis mesos d’intensa recerca, amb la implicació de voluntaris i amics de la família, i amb moltes dificultats per la quantitat de neu a la zona. De fet, les autoritats franceses van informar que els cossos van ser trobats en una zona on ja s’havia rastrejat anteriorment, però que aleshores era del tot era inaccessible pel gruix de neu. No va ser fins al desglaç quan es van accelerar les tasques de recerca i es va poder confirmar la seva defunció.
La troballa va permetre tancar una etapa d’angoixa per als familiars i amics i iniciar els tràmits per traslladar els cossos a Catalunya i així poder dur a terme els actes de comiat al costat de la gent que rodejava a la parella. Moltes persones van aprofitar l’oportunitat d’acomiadar-se’n que no van tenir en el seu moment i van aprofitar per reviure anècdotes i vivències al seu costat. Així, els seus comiats van estar plens d’històries, música, i actuacions de les entitats de les quals Fusté havien format part com Xàldiga o l’Esbart Manresà, per oferir un tast de l’alegria que van compartir amb els homenatjats. Com van dir els familiars, les cerimònies es van convertir en un autèntic cant a la vida, com a ells els hauria agradat.
Tant un comiat com l’altre es van celebrar en espais molt especials, com al santuari de la Cova, que el passat mes d’agost es va quedar petit per acomiadar Fusté. Va ser una missa oficiada pel jesuïta Xavier Melloni, que va esmentar «la notícia inacabada» durant els vuit mesos que van transcórrer entre la seva desaparició i el comiat, i va qualificar «d’àngels» tots els qui han fet costat a la família.
Un mes abans, familiars i amics es van acomiadar del berguedà Esteve Carbonell, en un acte de comiat al santuari de Santa Maria la Guàrdia, a Sagàs, que va comptar amb l’assistència de centenars de persones que van omplir de vehicles els accessos del santuari. L’acte va estar ple de mostres d’afecte de companys amb qui havia compartit l’afició pel muntanyisme, des dels nombrosos rams fins a les diverses intervencions, i tots van coincidir en la seva passió per la neu i l’energia que transmetia.
