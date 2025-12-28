Juny: El mes del nou reciclatge
ANUARI 2025. Grans canvis de la quotidianitat a la regió central: els residus passen a ser primordials
Una de les actuacions estrella del 2025 ha estat la implantació de sistemes avançats de gestió per valoritzar les deixalles
Tot i que no ha estat ni molt menys el primer municipi de la Catalunya central a aplicar un sistema avançat de gestió de residus, Manresa sí ha estat la primera ciutat gran catalana a tancar els contenidors de la resta, els envasos i l’orgànica, i a fer que els ciutadans hagin de fer servir una targeta magnètica per obrir-los.
La idea és fer imprescindible reciclar si no es volen tenir acumulades a casa les deixalles.
La ciutat havia començat un any abans, el juny del 2024, per la Balconada i Cal Gravat el desplegament d’una altra forma de gestionar la relació de les famílies amb el rebuig que generen. I l’acabava pel Centre Històric.
L’alcalde Marc Aloy i el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, van anar barri per barri per explicar cara a cara als veïns que ja no podrien llançar les escombraries com volguessin, que reciclar deixava de ser voluntari per esdevenir una necessitat.
Millorar la ciutat i el planeta
La resposta dels veïns va ser, molt majoritàriament, d’agraïment per l’intent de millorar la ciutat i el planeta. Es van succeir audiències de centenars de persones, amb gent que es quedava fora perquè no hi cabia. Aplaudiments.
Una altra cosa és que no tothom s’ha preocupat de recollir la targeta magnètica per obrir els contenidors ni se sent interpel·lat pel canvi i això s’ha traduït en un any de bosses i bosses fora de lloc que es malda per treure del mig a base de treball extra de l’empresa concessionària. Extra perquè l'esforç resultaria sobrer si tothom fes el que toca. Però no és així i aquest ha estat un any de transició.
L’operació té moltes altres potes. A banda de Manresa i dels tres contenidors tancats, cada cop són més els municipis més petits que implanten el model de contenidors tancats o el porta a porta -Santpedor ho va fer el 2004-. Dels 164 municipis que sumen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia, un total de 47 tenien l’any passat implantat el porta a porta i 28 els contenidors intel·ligents amb control d’accés.
En el cas del Consorci del Bages per a la gestió de residus el canvi de model té un altre protagonista destacat: la nova planta de valorització de residus que s’està construint al Parc ambiental de Bufalvent amb una inversió de 19 milions d’euros.
El pretractament i la consegüent reducció de tones de residus que van a parar a l’abocador, seran un factor clau per avançar cap a l’objectiu de limitar la quantitat de deixalles generades que no es reciclen i es colguen a l’abocador, cosa que allargarà la seva vida.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat