Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
La iniciativa de vida contemplativa té al capdavant Xavier Melloni, exdirector del Centre d’Espiritualitat de la Cova
Una beneficiària va comprar la propietat ubicada a Sant Mateu de Bages i l’ha cedit a la comunitat
Després de quatre anys al capdavant, Xavier Melloni ha estat rellevat enguany com a director del Centre d’Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi pel també jesuïta José de Pablo Martínez de Ubago. En el seu moment, quan en va informar Regió7, ja es va explicar que Melloni iniciava un nou projecte de vida contemplativa compartida. El que no se sabia aleshores era on. Es tracta d’una masia envoltada de naturalesa a prop de Manresa, a Sant Mateu de Bages, que era propietat del conegut metge manresà Armand Redondo, que va traspassar el 18 de gener del 2021. La família la va heretar i ha passat a mans dels jesuïtes gràcies a la cessió de la benefactora que l’ha adquirida amb aquesta finalitat, fa constar la comunitat de jesuïtes de Catalunya.
El projecte de Malloni és fruit d’un procés de discerniment amb el Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya i amb el consentiment del P. General. La proposta, pensada especialment per a l’últim terç de la vida i en contacte directe amb la natura, es desenvolupa a Bacardit de Llumás, a uns 25 quilòmetres de la Cova de Sant Ignasi, en un entorn de bosc i parcel·les de conreu arrendades.
La iniciativa neix com a extensió de «Camí de Contemplació», un itinerari orant sorgit al Centre d’Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi i alimentat durant els darrers quinze anys per grups que segueixen la pràctica meditativa de Franz Jalics, un sacerdot jesuïta d’origen hongarès i autor de llibres sobre espiritualitat cristiana. Cada persona s’hi incorpora amb un compromís personal i pel temps que desitgi, amb entrades i estades que poden ser estables o temporals.
Una xarxa discreta
Es proposen tres hores de meditació diàries (una abans de cada àpat) i la cura del silenci als àpats i en el treball compartit. És una rutina senzilla per centrar la vida i escoltar. El projecte és cristià en la seva inspiració. Des de l’inici es contempla que puguin néixer altres assentaments a Espanya i a Llatinoamèrica, recolzats en els grups de meditació ja existents. La proposta es pensa com una xarxa discreta i senzilla, en clau de cura de la creació, pregària i hospitalitat.
En el pla comunitari, Melloni continua adscrit a la comunitat jesuïta de Manresa i depèn del seu superior. Des de començaments de novembre resideix a la masia amb un petit grup que està adequant el lloc, concretant el ritme de vida i perfilant qui i com podrien ser els primers residents estables a partir de l’estiu del 2026.
El projecte que inicia Melloni se sostindrà mitjançant una fundació en procés de constitució que tindrà l’usdefruit de la finca gràcies a la cessió de la benefactora que l’ha adquirida amb aquesta finalitat. La idea és assegurar un marc estable i transparent per a la vida quotidiana, el manteniment del lloc i l’acollida de persones.
En continuïtat amb la tradició ignasiana de «cercar i trobar Déu en totes les coses», aquest pas vol complementar altres presències amb un àmbit de fondària per a aquells que desitgen pregar, discernir i reconciliar-se amb la creació des d’una vida senzilla.
Bacardit de Llumás és una masia del municipi de Sant Mateu de Bages inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Inclou una ermita petita i un casalot gran. El 1943 la propietat es va vendre al metge manresà Armand Redondo Bonvehí, pare del també metge Armand Redondo Arola, que la va heretar. Quan aquest va morir als 85 anys, va passar als seus hereus i aquests van decidir vendre-se-la.
